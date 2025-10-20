Головна Спорт Новини
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
Дюков: Ми отримуємо кошти від УЄФА досить регулярно

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков розповів, що організація регулярно отримує кошти від УЄФА, незважаючи на усунення міжнародних турнірів. Про це інформує «Главком».

«Ми отримуємо кошти від УЄФА досить регулярно. Чесно кажучи, не пам'ятаю – 11 мільйонів (євро) чи скільки. Вони йдуть на розвиток футболу, будівництва інфраструктури та реалізацію проєктів, наприклад, на програму «Футбол у школі» та ЮФЛ», – сказав Дюков у розмові з російськими пропагандистами.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-оф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Також Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

