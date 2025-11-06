Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах

Посадовці Білого дому стверджують, що Трамп мало приділяє мало уваги питанням, які найбільше хвилюють виборців

Посадовці вважають, що причиною поразки Республіканської партії на виборах стала нібито надмірна увага до зовнішньої політики

Посадовці Білого дому заявили, що республіканці втрачають популярність через недостатню концентрацію на внутрішніх проблемах США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Коментуючи поразку на місцевих виборах у кількох штатах, соратники президента США Дональда Трампа вважають, що глава держави приділяє мало уваги питанням, які найбільше хвилюють виборців. «Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати», – зазначив близький до Білого дому співрозмовник.

Зазначається, що американців турбує зростання цін, недостатня підтримка продовольчих програм та загроза припинення субсидій на медичне страхування. «Президент не говорив про вартість життя вже кілька місяців. Люди все ще страждають фінансово й хочуть бачити, що Білий дім намагається вирішити ці проблеми якнайшвидше», – додав політтехнолог, близький до адміністрації.

Політичний керівник кампанії Трампа та заступник голови апарату Білого дому Джеймс Блер повідомив, що президент планує повернутися до теми економічного добробуту. «Ви побачите, що президент багато говоритиме про вартість життя, коли ми увійдемо у новий рік. Думаю, він буде дуже зосереджений на цінах і вартості життя», – заявив Блер.

Віцепрезидент Джей Ді Венс наголосив, що республіканці «мають зосередитися на внутрішніх проблемах». За його словами, попри певні успіхи у вигляді нижчих ставок і зменшеної інфляції, країна успадкувала «катастрофу від Джо Байдена», і робота над поліпшенням якості життя громадян триватиме.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Після виборів Мамдані виступив з промовою. Він розкритикував свого опонента Ендрю Куомо та поглузував з президента Дональда Трампа. «Главком» розповідав, що відомо про демократа, який обіцяв протистояти Трампу.

До слова, майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.