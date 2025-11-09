Головна Країна Події в Україні
Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю – Independent

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ракети активно вражають цілі глибоко в тилу Росії
колаж: glavcom.ua

Крилата ракета FP-5 «Фламінго» має дальність польоту до 3000 км, що удвічі більше, ніж американський аналог, і може використовуватись без обмежень союзників.

Українська оборонна промисловість, поєднуючи старі радянські технології із сучасними IT-рішеннями, відроджує свій потенціал, щоб зменшити залежність від союзників. Як пише британське видання Independent, українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» за своїми характеристиками перевершує американський «Томагавк», пише «Главком».

Крилата ракета «FP-5 Фламінго» має вражаючі показники, які дозволяють їй бути ключовим елементом української далекобійної зброї:

  • Дальність польоту: до 3000 км.
  • Швидкість: максимальна швидкість 900 км/год.
  • Бойова частина: може нести понад тонну вибухівки, що удвічі потужніше, ніж у «Томагавка».
  • Двигун: Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном радянських часів, які, зазначає Independent, були знайдені навіть на звалищах.

При цьому «Фламінго» коштує приблизно стільки ж, скільки «Томагавк», але її дальність польоту удвічі перевищує американський аналог.

Головна перевага «Фламінго» – це незалежність від обмежень партнерів. У той час як Велика Британія, Франція та США обмежують використання переданої зброї (Storm Shadow, ATACMS) для ударів по території Росії, Україна може запускати «Фламінго» за власним рішенням по будь-яких цілях.

Прототипи ракети пофарбували в рожевий колір для полегшення повернення після випробувань, звідки й походить назва – «Фламінго».

Ракети активно вражають цілі глибоко в тилу Росії, зокрема нафтопереробні заводи (НПЗ). За даними Independent, удари по НПЗ призвели до втрати РФ до 20% паливних потужностей та підвищення цін на паливо на 10%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виробляє близько 60% усієї зброї самостійно. Технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех підкреслила: «Коли до голови приставляють пістолет, ти не думаєш про стандарти, а думаєш: «Це повинно працювати».

Компанія Fire Point, окрім ракет, випускає безпілотники FP1 і FP2, які коштують близько $50 тисяч (утричі дешевше за російські «Шахеди») і можуть нести до 150 кг вибухівки.

Independent наголошує, що війна перетворилася на протистояння між чисельністю армії РФ і технологічною винахідливістю України, яка, за оцінкою видання, «вже володіє найпотужнішою армією в Західній Європі».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна дев’ять разів застосувала ракету «Фламінго» у бойових операціях по Росії, і вона дала результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський повідомив, що разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для «далекобійних санкцій» щодо Росії на найближчий час.

