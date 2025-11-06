Головна Світ Політика
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
Цілорічний призов строковиків дозволить постійно поповнювати російську армію
фото: AP

«Указ про мобілізацію був потрібен, щоб терміново зробити всі контракти безстроковими»

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами опозиціонера, мобілізація у 2022 році для Кремля була вимушеним кроком. Указ про мобілізацію росіян був потрібен не стільки для того, щоб поповнити окупаційну армію, а для того, щоб терміново зробити всі контракти безстроковими.

«Поки указ про закінчення мобілізації не підписаний Путіним (а він не буде підписаний), всі контракти є безстроковими і нова мобілізація не потрібна. Можна нескінченно годуватися зеками, сізошниками та строковиками. У вересні 2022 року, коли «СВО» пішла явно не за планом, Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Російському суспільству це не сподобалося», – пояснив Чувіляєв.

Цілорічний призов строковиків, який дозволить постійно поповнювати російську армію, запроваджується з 2026 року. Як каже Чувіляєв, завдяки йому з’являється люфт, який дозволяє «намотувати» на контракт строковиків.

«Тобто 12 місяців на рік відбуватиметься медкомісія і засідання призовної комісії. Людина отримує електронну повістку, проходить призовну комісію, але при цьому відправлення призовників в частини відбувається двічі на рік – навесні та восени. Навряд чи людину відпускатимуть гуляти, а за пів року приходити на відправку. Найімовірніше, що її далі оброблятимуть, аби вона підписала контракт. Таким чином, сенс цілорічного призову полягає в тому, щоб ніякого призову не було взагалі, а був тільки контракт, і більше нічого», – каже він.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.

путін росіяни мобілізація

