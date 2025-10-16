Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ
фото: Роснафта

Завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії

У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ. «Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», – наголосив Генштаб.

Нагадаємо, 16 жовтня в російському Саратові пролунали вибухи. Від атаки безпілотників постраждав нафтопереробний завод

До слова, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На даний момент РФ досягла необхідних цілей
Мир з Росією неможливий
5 жовтня, 23:32
Сенатор заявив, що «наслідки мають бути і будуть»
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
16 вересня, 14:18
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
19 вересня, 03:50
Десантний корабель Балтійського флоту перебував лише за 12 км від узбережжя Лангеланда
Провокація дронами: поблизу Данії знайдено російський військовий корабель
26 вересня, 14:46
Фіцо: Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти
29 вересня, 03:32
Розкриття цих даних дозволить відповідальному міжнародному бізнесу перевіряти своїх контрагентів
Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції
13 жовтня, 13:55
Анастасія Гриців, 15 років, загинула разом із родиною внаслідок російської атаки на Львівщині
Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині (відео)
6 жовтня, 12:40
На кордоні Естонії помітили російських «зелених чоловічків» зі зброєю
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
13 жовтня, 07:15
Уламки суден досі РФ не підняла з морського дна, тому витоки мазуту тривають
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
14 жовтня, 09:17

Соціум

«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua