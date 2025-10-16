Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі

Завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії

У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ. «Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», – наголосив Генштаб.

Нагадаємо, 16 жовтня в російському Саратові пролунали вибухи. Від атаки безпілотників постраждав нафтопереробний завод.

До слова, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.