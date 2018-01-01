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    Думки вголос

    Українці до сих пір чекають чудотворців

    В очікуванні хліба та видовищ
    Рік тому Трамп склав присягу президента і почав робити все навпаки до того, що обіцяв під час виборчої кампанії – збільшив присутність США у світі, посилив санкції проти Московії, не зменшив притік мігрантів у власну країну. Трампа відкалібрували американські інституції – парламент, суди, спецслужби, - які зберегти глузд в
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:08
    • Розсилка

    В очікуванні хліба та видовищ

    Рік тому Трамп склав присягу президента і почав робити все навпаки до того, що обіцяв під час виборчої кампанії – збільшив присутність США у світі, посилив санкції проти Московії, не зменшив притік мігрантів у власну країну.

    Трампа відкалібрували американські інституції – парламент, суди, спецслужби, - які зберегти глузд в американській політиці і навіть з екзотичного лідера зробили ефективного президента впливової країни...

    А в Україні досі чекають на «нових лідерів»- чудотворців, які нагодують народ видовищами та хлібами, а слово «інституція» плутають з навчальним закладом.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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