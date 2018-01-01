Українці до сих пір чекають чудотворців

В очікуванні хліба та видовищ

Рік тому Трамп склав присягу президента і почав робити все навпаки до того, що обіцяв під час виборчої кампанії – збільшив присутність США у світі, посилив санкції проти Московії, не зменшив притік мігрантів у власну країну. Трампа відкалібрували американські інституції – парламент, суди, спецслужби, - які зберегти глузд в

В очікуванні хліба та видовищ

Рік тому Трамп склав присягу президента і почав робити все навпаки до того, що обіцяв під час виборчої кампанії – збільшив присутність США у світі, посилив санкції проти Московії, не зменшив притік мігрантів у власну країну.

Трампа відкалібрували американські інституції – парламент, суди, спецслужби, - які зберегти глузд в американській політиці і навіть з екзотичного лідера зробили ефективного президента впливової країни...

А в Україні досі чекають на «нових лідерів»- чудотворців, які нагодують народ видовищами та хлібами, а слово «інституція» плутають з навчальним закладом.

Джерело: блог Сергія Тарана

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