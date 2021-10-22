«Київ – наш!» У московському театрі показали провокаційну виставу

Скандальний спектакль закінчується реплікою актора про Україну

У російському Театрі Націй, що в Москві, днями відбулася прем'єра провокаційного спектаклю за мотивами комедії Олександра Островського «На всякого мудреця». Про це повідомляє російське видання «Комсомольська правда».

Ставив спектакль відомий російський режисер Костянтин Богомолов, який перед прем’єрою звернувся до глядачів, пояснивши, що хоча вистава і за Островським, від його твору залишилося небагато.

У сатиричній комедії «На всякого мудреця» знайшлося місце обережній пародії на владу, а також висміюванню російської творчої інтелігенції, нуворишів та ліберальної громадськості.

При цьому, фінал вистави вирізняється зневажливим ставленням до України. Один з героїв спектаклю розповідає, що відкрив підприємство «на Україні». «Як на Україні?! Ви ж там у «чорному списку», – дивується інший герой. «Так, вже можна. Київ – наш, а Львів – віддали полякам», – пояснює перший.

Нагадаємо, актор київського Театру на лівому березі Віталій Салій зіграв роль у російському телевізійному серіалі «Бухта Глибока», що зняв телеканал НТВ.

Раніше повідомлялося, що на сцені Большого театру в Москві загинув артист мімічного ансамблю. Він помер прямо на очах глядачів під час показу опери «Садко».

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