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    ЗМІ дізналися головні теми термінового засідання РНБО

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    Засідання РНБО відбудеться сьогодні о 16:30 в Офісі президента - ЗМІ дізналися головні теми термінового засідання РНБО
    Засідання РНБО відбудеться сьогодні о 16:30 в Офісі президента
    фото: president.gov.ua

    За інформацією джерела, основною темою засідання буде енергетика

    Президент Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Засідання відбудеться сьогодні о 16:30 в Офісі президента.

    Стосовно порядку денного, за даними джерела УП, на засіданні планують розглянути стан справ в енергетичній сфері, зокрема заслухати доповідь щодо виконання рішень РНБО з питань енергетичної безпеки та забезпечення сталого опалювального сезону 2021/2022 років.

    Обговорюватиметься питання транзиту додаткових обсягів природного газу до країн Європейського Союзу.

    Також члени РНБО повинні розглянути дані щодо стану епідемічної ситуації Україні із поширенням коронавірусу та проаналізувати прогноз її подальшого розвитку. Зокрема – чи готова система охорони здоров'я до пікових навантажень під час осінньо-зимової хвилі.

    На засіданні також обговорюватимуть, чи виконується національний план вакцинації українців.

    До слова, напередодні народні депутати «Слуги народу» Георгій Мазурашу та Владлен Неклюдов направили депутатський запит до Ради національної безпеки та оборони України щодо введення санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

    Сьогодні ж Рада закликала Зеленського запровадити санкції проти «Рошену».

    Також стало відомо, що за помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

    Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, тому були допущені помилки.

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    Теги: енергетика РНБО санкції політика Володимир Зеленський президент Офіс президента Олексій Данилов
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    ЗМІ дізналися головні теми термінового засідання РНБО