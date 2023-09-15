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Олександр Саліженко Парламентський аналітик Руху «Чесно»

День боротьби з лімфомою. Що таке ПЕТ-КТ і чому це важливо

glavcom.ua
Сканування організму до та після лікування на ПЕТ-КТ – одному з найбільш точних методів обстеження в онкології
фото: facebook.com/salizenko

Ми – люди в ремісії, які самі пройшли складні етапи лікування, хочемо власним прикладом показати, що воно може бути успішним

Сьогодні Всесвітній день боротьби з лімфомою.

А це я. До і після лікування.

Такий вигляд має ракурс сканування на ПЕТ-КТ – одному з найбільш точних методів обстеження в онкології. Під час нього пацієнту вводять радіоактивну глюкозу, яка накопичується в ракових клітинах і відображає їх поширення в організмі. На основі сканування пацієнту встановлюють точний діагноз і стадію захворювання для більш ефективного протоколу та контролю відповіді організму на нього.

У моєму випадку були вражені кілька лімфовузлів, органи та кістки. 4 стадія.

За даними Європейської асоціації ядерної медицини, для забезпечення точної ранньої діагностики раку необхідно один ПЕТ-КТ апарат на 1,5-2 мільйона людей.

В Україні такі апарати є лише у трьох лікарнях на всю Україну і тільки в Києві (Лісод, Феофанія і Центр ядерної медицини на Верховинній). Тому пацієнти мають завчасно займати чергу і готуватись до обстеження. Наприклад, один із хлопців, який був зі мною на ПЕТ-КТ, їхав кілька годин до Києва маршруткою з Луцька, проходив обстеження і знову в маршрутці повертався назад. Інших варіантів немає.

Для порівняння: у Німеччині – 80 апаратів на 82 млн. населення; в Ізраїлі – 6 ПЕТ на 8 млн. населення; у Франції – 45 апаратів ПЕТ на 65 млн. населення. Для надання допомоги онкохворим на достатньому рівні в Україні повинні діяти щонайменше 20 ПЕТ апаратів в різних містах країни.

Крім того, що ПЕТ-КТ досить рідкісне та складне обстеження, воно також і одне з найдорожчих (наразі становить 15 тисяч гривень) і держава не покриває його вартість. Тому далеко не всі пацієнти його проходять, а отже – лікування менш ефективне.

Сьогодні у Всесвітній день боротьби з лімфомою благодійний фонд підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family оголошує збір 300 000 грн на обстеження ПЕТ-КТ для 20 пацієнтів.

Ми – люди в ремісії, які самі пройшли складні етапи лікування, хочемо власним прикладом показати, що воно може бути успішним.

Під час лікування, мені допомогло багато незнайомих особисто людей. За що я неймовірно вдячний! Я впевнений, що саме завдяки спільним зусиллям ми зможемо допомогти іншим українцям зробити найбільш точне для них обстеження і допомогти ефективно пройти лікування.

Ось посилання на банку мого збору 15 тисяч гривень для одного пацієнта. Закинув сам і вас запрошую!  

Inspiration Family звітуватиме кожного місяця про кільксть пацієнтів, які пройшли ПЕТ-КТ.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: держава діагноз хвороба методи лікування

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