Герой України. Чому Богуслаєва позбавили, а Бойка ні?

Нардепи з колишньої фракції ОПЗЖ досі в парламенті й це дає їм можливість і надалі просувати законодавчі ініціативи, які вигідні проросійським силам

Рух «Чесно» звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою позбавити найвищого звання держави – Героя України – осіб, які є фігурантами Реєстру держзрадників, а саме: Юрія Бойка, Бориса Дейча, Миколу Багрова, Михайла Жара та ін.

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«Навесні Володимир Зеленський видав указ про позбавлення звання Героя України В’ячеслава Богуслаєва. Рух «Чесно» вбачає подвійні стандарти у тому, що Бойко залишається при цьому Героєм України. Виходить, там, де не потрібна співпраця з ексОПЗЖ, політичне рішення ухвалюється швидко. А коли голова партії СН Олена Шуляк та голова фракції Давид Арахамія безпідставно виправдовують співпрацю з ексОПЗЖ, цілком зрозуміло, що Бойко не стане підсанкційним і не буде позбавлений звання», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Попри вимогу громадян позбавити звання Героя України одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, він продовжує мати цей статус. У відповідь на петицію щодо звання Бойка Зеленський звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля із проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування санкцій. Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав Володимиру Зеленському відповідь, в якій було сказано, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

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«Після цієї скандальної відповіді прем’єр зрозумів репутаційні ризики. Але замість того, щоб підтримати законопроєкт Романа Лозинського, який уже очікує другого читання, Шмигаль подав свій, як і представники фракцій «ЄС», «Голосу» та групи ПЗЖМ. Нардеп Григорій Мамка у своєму законопроєкті взагалі пропонує позбавляти держнагород лише осіб, які вчинили тяжкі злочини, а не через накладання санкцій. Якби ініціатива Мамки набула законної сили, президент не зміг би своїм указом позбавити звання Героя України Богуслаєва, бо ще немає вироку суду і діють лише санкції», – резюмує Думанська.

Нардепи з колишньої фракції ОПЗЖ досі в парламенті й це дає їм можливість і надалі просувати законодавчі ініціативи, які вигідні проросійським силам.

Окрім Бойка, звання героїв мають й інші фігуранти Реєстру держзрадників. Так, зокрема покійні екснардепи Борис Дейч або Микола Багров досі є Героями України при тому, що після початку російсько-української війни у 2014 році підтримали анексію Криму та Донбасу.

Звання героя України продовжує носити священнослужитель УПЦ МП, вікарій Чернівецької єпархії, намісник Банченського монастиря УПЦ (МП) Михайло Жар (Лонгин), який був помічником на громадських засадах нардепа Миколи Романюка (Партія регіонів). Наразі йому оголосили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Він називав ПЦУ «церквою антихриста» та «сатанинською» під час літургій.

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Найвищі державні звання у Юрія Бойка чи Михайла Жара знецінюють цю нагороду, які наразі отримують захисники держави, як правило посмертно, тому важливо звернути особливу увагу на цю проблему.

Станом на травень 2023 року оприлюднені укази щодо присвоєння звання Героя України 717 особам, 409 осіб нагороджено за життя, 308 – посмертно. Посмертно звання Героя України отримують, як правило, ті, хто загинув у бою за Україну. Низка справжніх героїв загинула після повномасштабного вторгнення росії, зокрема одні із наймолодших Героїв України – Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), Андрій Верхогляд (Лівша), Тарас Бобанич (Хаммер) та багато інших.