Генерала Крстіча було засуджено. Ватажкам бандформування «Росія» приготуватися

В Україні за понад п'ять місяців російської агресії з'явилася не одна Сребрениця

21 рік тому, 2 серпня 2001 року, Гаазький трибунал засудив до 46 років ув'язнення сербського генерала Радислава Крстіча за злочин геноциду. Ім'я генерала, можливо, не настільки на слуху, як імена інших воєнних злочинців – Слободана Мілошевича, Ратко Младича чи Радована Караджича. А проте генерал Крстіч був визнаний одним з головних винуватців бійні, що сталася в Сребрениці, містечку в Боснії і Герцеговині.

11 липня 1995 року військо боснійських сербів захопило Сребреницький анклав, оголошений в 1993 році РБ ООН зоною безпеки. Бо ватажки боснійських сербів поважали міжнародне право так само, як поважають його ватажки Росії. Після захоплення містечка за кілька днів близько 30 тисяч жінок і дітей мусульман було депортовано, а близько 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, старших за 16 років, убито. Генерал Крстіч командував тоді дринським корпусом армії боснійських сербів. Він був одним із керівників акції геноциду.

А тепер трохи про часові параметри від злочину до вироку. Злочин стався в 1995 році. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії висунув обвинувачення проти Крстіча 1 листопада 1998 року. А вже через місяць, 2 грудня, злочинця-генерала на території Боснії і Герцеговини схопив американо-англійський спецназ і доправив до Гааги. Судовий процес тривав довго, за 94 дні суд допитав 116 свідків, провина генерала була повністю доведена. І хоча згодом, після апеляції, 46-річний термін було замінено на 35-річний, все одно, враховуючи вік обвинуваченого, ув'язнення Крстіча можна вважати довічним.

В Україні за понад п'ять місяців російської агресії з'явилася не одна Сребрениця. Сьогодні у найвіддаленіших кутках планети люди знають українські назви Бородянка, Буча, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Харків, Ізюм, Оленівка... Ватажки бандформування «Росія» переплюнули сербського генерала. І суд над ними неминучий.

Хотілося б тільки, щоб у цьому випадку трибунал своєю назвою нагадував той, що судив Радислава Крстіча – Міжнародний трибунал щодо колишньої Росії.