Україна закликала Сербію та Косово до діалогу

Переговори допоможуть не допустити вплив Росії на регіоні

Україна вважає, що Сербії і Косово необхідно організувати діалог на тлі загострення конфлікту. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У відомстві вважають, що це допоможе не допустити вплив Росії на регіон.

«Закликаємо сторони (Сербію і Косово - ред.) до конструктивного діалогу заради забезпечення безпеки всіх громадян, збереження миру і забезпечення стабільного розвитку західних Балкан. Важливо не дати РФ простір для реалізації її політики ескалації в регіоні», – зазначають у МЗС.

При цьому у відомстві підкреслили, що рішення Приштини про відстрочку початку перереєстрації Сербських автомобільних номерних знаків і персональних документів є важливим компромісом у виниклому конфлікті.

Нагадаємо, цими вихідними напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.