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Російські авіакомпанії літають із простроченим обладнанням – The Telegraph

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Російські авіакомпанії літають із простроченим обладнанням – The Telegraph
Національний перевізник «Аерофлот» заперечує звинувачення
Фото: telegraph.co.uk

Це сталося після того, як національного перевізника звинуватили в наказі екіпажам припинити повідомляти про несправне або відсутнє обладнання для забезпечення безпеки

Російські авіалайнери здійснили близько 2 000 польотів із застарілим обладнанням безпеки протягом останніх 15 місяців, заявив голова Ространснагляду. Про це розповідається у новому матеріалі The Telegraph.

Віктор Басаргін зазначив, що запровадження санкцій проти Росії призвело до неможливості деяких авіакомпаній замінити застаріле обладнання для забезпечення безпеки.

Відповідно до газети «Комерсант», Басаргін підкреслив, що проблема стосується переважно невеликих російських авіакомпаній, а не головних перевізників, як, наприклад «Аерофлот». Однак компанія заперечує звіти про скорочення заходів безпеки, стверджуючи, що всі запчастини проходять необхідні перевірки та мають сертифікати якості.

Заява Басаргіна у «Комерсанті» від 16.05.2023
Заява Басаргіна у «Комерсанті» від 16.05.2023
Фото із російських ЗМІ

Ці заяви голови Ространснагляду з'явилися після розслідування російського опозиційного сайту «Проект», в якому стверджувалося, що «Аерофлот» наказав своїм екіпажам не повідомляти про несправне або відсутнє обладнання безпеки у польотах. Розслідування також наводило свідчення персоналу, яке підтверджувало проблеми з технічним станом літаків.

The Telegraph звернувся до «Аерофлоту» з проханням прокоментувати розслідування, але не отримав відповіді.

Зазначено, що Росія оголосила про легалізацію так званої «канібалізації» – зняття справних деталей з одних літаків для використання на інших – через нестачу компонентів для обслуговування літаків.

У результаті санкцій аеропорти Європи та Північної Америки закриті для «Аерофлоту», обмежуючи його маршрути до Туреччини, Центральної Азії, Китаю та популярних туристичних місць для росіян, таких як Єгипет та Таїланд. Втім, компанія продовжує забезпечувати внутрішні рейси по Росії, хоча їх кількість зменшилась через закриття багатьох аеропортів, розташованих поблизу кордону з Україною.

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Теги: росія санкції розслідування

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