Польща викликає посла Росії на розмову

Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони

Міністерство закордонних справ Польщі викликає посла РФ Сергія Андреєва на розмову. Причиною тому став інцидент над Чорним морем, коли винищувач росіян перехопив польський літак. Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в Twitter.

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«10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі», – написав він.

Посол також заявив, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

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Нагадаємо, неподалік повітряного простору Румунії російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 під час здійснення польоту над Чорним морем. Повітряний інцидент стався у п'ятницю, 5 травня, близько 13:20. У відомстві зазначили, що такі дії вже повторюються не вперше з боку російських літаків. Після інциденту Центр об'єднаних повітряних операції НАТО в Торрехоні, Іспанія, попередив про небезпечну ситуацію два бойові літаки військово-повітряних сил Румунії та два літаки військово-повітряних сил Іспанії, що призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони готові були втрутитися за необхідності, проте цього робити не довелося.