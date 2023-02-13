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Мовний омбудсмен розказав про виконання мовного законодавства в армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний омбудсмен розказав про виконання мовного законодавства в армії
У армії переважно послуговуються українською, переконує Тарас Кремінь
фото з відкритих джерел

«У Збройних силах України українська переважає»

У Збройних силах України переважно послуговуються українською мовою. Скарг щодо порушення мовного законодавства у цій сфері мовний омбудсмен не отримує. Про це уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь розповів у інтерв’ю «Главкому».

«У Збройних силах України українська переважає і звернень як таких на нашу адресу немає. Тільки такі поодинокі приклади, якщо говорити про сферу охорони здоров’я у системі Міністерстві оборони», – сказав мовний омбудсмен.

За словами Тараса Кременя, до його відомства надійшло звернення про начебто незастосування державної мови в одному з військових шпиталів. Але в тому випадку в тісній комунікації з головним лікарем проблема була нейтралізована.

Раніше обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті

Також екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях.

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Теги: українці українська мова Тарас Кремінь

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