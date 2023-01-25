Держдеп США відреагував на корупційні скандали в українській владі

США «вітають швидкі та рішучі дії» президента Володимира Зеленського щодо протидії корупції

Звинувачення в корупції, які призвели до ряду звільнень в українській владі, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої Сполученими Штатами Америки Україні. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Він зазначив, що в адміністрації Білого дому дуже серйозно і відповідально ставляться до забезпечення належного нагляду за всіма формами допомоги, яку США надають Україні, що воює.

«Адміністрації Байдена невідомо про якісь зловживання за допомогою США», – заявив Прайс.

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Водночас Прайс визнав, що руйнування, спричинені вторгненням, ускладнили можливості відстеження зброї, а також економічної та гуманітарної допомоги, спрямованої Вашингтоном до Києва. «Існують виклики, пов'язані з середовищем, в якому наші українські партнери перебувають у розпал жорсткої атаки з боку Російської Федерації. Але ми, проте, серйозно ставимося до цього зобов'язання, і маємо можливість вживати заходів щодо забезпечення такої звітності», – сказав він.

Прайс заявив, що Сполучені Штати «вітають швидкі та рішучі дії» президента Володимира Зеленського, значні зусилля щодо протидії корупції та притягнення посадових осіб до відповідальності у разі, якщо вони «не виконують покладені на них зобов'язання».

Він також наголосив, що США підтримуватимуть Україну на шляху до впровадження важливих антикорупційних реформ.

Нагадаємо, нещодавно заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

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Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.