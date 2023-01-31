Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня

Офіс омбудсмена виявив неналежне обслуговування у одній з клінік Міноборони України, та порушення права військових на належне медичне обслуговування

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів через що довелось пройти Україні аби отримати озброєння і танки від країн-партнерів, офіс омбудсмена побачив низку порушень в одній з клінік Міноборони України, Львівщина після скандалу отримала нового очільника Патрульної поліції, а міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні заборонених мін. Ці та інші події 31 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Винищувачі для України. Резніков відреагував на Байденове «ні»

Усі види військової допомоги, яку Україна одержала від західних партнерів, на першому етапі пройшли через відмову. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.За його словами так було з Himars, так було зі 155-м калібром артилерії, з Bradley. Він також зазначив, що вірить у те, що після танкової коаліції, наступною буде літакова.

Офіс омбудсмена перевірив клініку Міноборони: є порушення

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що офісом омбудсмена виявлено неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України. Зокрема йдеться про ймовірне порушення права військових на належне медичне обслуговування в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони. Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

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Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника

Заступник начальника Департаменту та особового складу патрульної поліції Львівської області Олексій Білошицький представив особовому складу управління нового керівника – майора поліції Андрія Крутня. Колишньній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в мережі. Через скандал Романа Пилипенка було звільнено з посади.

Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади

Міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила українців у використанні заборонених мін-пелюсок. В Україні можуть використовувати заборонені протипіхотні міни у районі Ізюма Харківської області та навколо нього, під час захоплення цієї території російськими військами. Правозахисники та МЗС стверджують, що заборонені міни використати могла тільки Росія, а Україна тут ні до чого.

Нагадаємо, триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.