Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня
Україну було звинувачено у використанні заборонених мін
фото:www.pravda.com.ua

Офіс омбудсмена виявив неналежне обслуговування у одній з клінік Міноборони України, та порушення права військових на належне медичне обслуговування

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів через що довелось пройти Україні аби отримати озброєння і танки від країн-партнерів, офіс омбудсмена побачив низку порушень в одній з клінік Міноборони України, Львівщина після скандалу отримала нового очільника Патрульної поліції, а міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні заборонених мін. Ці та інші події 31 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Винищувачі для України. Резніков відреагував на Байденове «ні»

Усі види військової допомоги, яку Україна одержала від західних партнерів, на першому етапі пройшли через відмову. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.За його словами так було з Himars, так було зі 155-м калібром артилерії, з Bradley.  Він також зазначив, що вірить у те, що після  танкової коаліції, наступною буде літакова. 

Офіс омбудсмена перевірив клініку Міноборони: є порушення

Сьогодні, 31 січня,  стало відомо, що офісом омбудсмена виявлено неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України. Зокрема йдеться про ймовірне порушення права військових на належне медичне обслуговування в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони. Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. 

Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника

Заступник начальника Департаменту та особового складу патрульної поліції Львівської області Олексій Білошицький представив особовому складу управління нового керівника – майора поліції Андрія Крутня. Колишньній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в мережі. Через скандал Романа Пилипенка  було звільнено з посади. 

Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади

Міжнародна організація Human Rights Watch  звинуватила українців у використанні заборонених мін-пелюсок. В Україні можуть використовувати заборонені протипіхотні міни у районі Ізюма Харківської області та навколо нього, під час захоплення цієї території російськими військами. Правозахисники та МЗС стверджують, що заборонені міни використати могла тільки Росія, а Україна тут ні до чого. 

Нагадаємо, триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. 

Читайте також: 

Теги: росія інфраструктура Олексій Резніков озброєння Олексій Білошицький населення танки роман ворог поліція Україна скандал окупанти правозахисники міністр Львівщина Міноборони Генштаб ринок радари подарунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошукова операція у Дніпрі після обстрілу триває понад добу
Ракетний обстріл Дніпра: Резніченко повідомив нові деталі (фото)
15 сiчня, 19:06
Резніков зустрівся з колегами з інших країн
«Рамштайн-8»: Резніков потішив результатами засідання
21 сiчня, 00:31
Міністр оборони планує обговорити з союзниками допомогу для України
Резніков їде у Францію домовлятися про F-16 – ЗМІ
Сьогодні, 10:15
Олексій Резніков сидить в самохідній артустановці «Богдана» українського виробництва
Резніков показав українську артсистему «Богдана», яку успішно випробували в бою
26 сiчня, 20:53
Мовний омбудсмен відреагував на заборону російської у Могилянці
Мовний омбудсмен відреагував на заборону російської у Могилянці
Сьогодні, 01:33
Глава Міноборони покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України
Резніков оцінив ситуацію на Сході
29 сiчня, 17:15

Події в Україні

В Маріуполі лунають вибухи
В Маріуполі лунають вибухи
В Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища: що про це відомо
В Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища: що про це відомо
У Бєлгородській області прогриміли вибухи (відео)
У Бєлгородській області прогриміли вибухи (відео)
Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня
Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня
Розвідка повідомила, чого чекати на фронті у лютому-березні
Розвідка повідомила, чого чекати на фронті у лютому-березні
Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет
Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
42K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7231
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6187
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
6145
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту