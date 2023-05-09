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«Енергоатом» заявив про ремонтні роботи на АЕС: чи будуть відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Енергоатом» заявив про ремонтні роботи на АЕС: чи будуть відключення світла
Брак електроенергії під час ремонту планують компенсувати роботою теплових станцій та імпортом з-за кордону
фото ілюстративне

Від жовтня 2022 року окупанти випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів

Протягом зими 2022-2023 року енергоблоки на вільній території України працювали на максимальних можливих потужностях. Сьогодні «Енергоатом» оголосив про необхідність перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом.

«Нині настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їхньої експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років», – йдеться в повідомленні.

Експерти склали відповідний графік, його погодили з Міністерством енергетики та іншими генеруючими компаніями, щоб «споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії». Брак електроенергії під час ремонту планують компенсувати роботою теплових станцій та імпортом з-за кордону.

За підсумками компанії, під час осінньо-зимового періоду атомна енергетика забезпечувала близько 55%, іноді – 65% від загального споживання електроенергії. Цього вдалося досягти попри окупацію Запорізької атомної електростанції, яка генерувала 40% атомної енергії в Україні, покриваючи понад п’яту частину всіх потреб держави в електроенергії.

Від жовтня минулого року окупанти випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення. 

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Теги: електроенергія війна АЕС Енергоатом

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