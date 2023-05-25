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НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни
Компанія виробляє популярні солодощі Oreo та Milka
фото з відкритих джерел

Компанія Mondelez International поповнила бюджет Росії на $61 млн

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві підкреслюють, що Mondelez International не вийшло з РФ після початку повномасштабної війни.

«Інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», яка має три заводи: фабрику «Большевик», яка випускає печиво «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни» та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки», – йдеться у повідомленні.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків, наголосили в НАЗК.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.

Нагадаємо, що НАЗК внесло виробника китайських автівок до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною внесення компанії до списку стало небажання виходити з російського ринку. 

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Теги: війна росія НАЗК бізнес

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