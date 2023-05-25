НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни

Компанія Mondelez International поповнила бюджет Росії на $61 млн

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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В агентстві підкреслюють, що Mondelez International не вийшло з РФ після початку повномасштабної війни.

«Інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», яка має три заводи: фабрику «Большевик», яка випускає печиво «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни» та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки», – йдеться у повідомленні.

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За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків, наголосили в НАЗК.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.

Нагадаємо, що НАЗК внесло виробника китайських автівок до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною внесення компанії до списку стало небажання виходити з російського ринку.