Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Чи дійсно падає рейтинг Пригожина?

glavcom.ua
Євген Пригожин явно планує залишитись при владі у РФ
фото з відкритих джерел

У кого падають рейтинги, так це у Шойгу

Прочитав черговий опус інституту вивчення війни про Пригожина.

Якщо на початках вони, справді, давали багато цікавої аналітики, то зараз, складається таке відчуття, що просто стали заложниками того, що потрібно кожен день щось вигадати, часто, не маючи бекграундів.

Отже, процитую ISW: «зірка фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина почала заходити» після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами».

На основі чого зроблений цей висновок? Неясно. Іде дуже жорстка війна між Міноборони РФ та вагнерівцями в російському інформаційному полі. Соціологія показує, що рейтинги Шойгу падають, рівень довіри до Пригожина росте. Більше того, він чітко націлений на розкрутку себе в межах думської партії СПС. Зрештою, він прекрасно розуміє: зупинитися в цій інформаційній війні – це програти і навіть, можливо бути фізично знищеним. І нема поки ніяких доказів того, що його зірка гасне.

Власне до чого я все це пишу. Український інститут майбутнього, з перших днів війни переключив основну свою увагу на вивчення Росії. В найближчі дні ми розпочнемо випускати новий продукт: аналітичний огляд (3-4 рази на тижлень) подій пов‘язаних не лише з війною, але й їз ситуацією в РФ, війнами їхніх еліт, зовнішньополітичними потугами і т.д.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони війна рейтинг Міноборони РФ партії Бахмут ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Ходжес зазначив, що захоплення Бахмуту має для Пригожина символічне значення
Навіщо Пригожину Соледар: генерал Ходжес розкрив плани «вагнерівця»
15 сiчня, 18:34
Пригожин образився на представника Ради з національної безпеки США Джона Кірбі
Ображений Пригожин написав листа у Білий дім
21 сiчня, 14:30
З приходом Герасимова почали боротися з відхиленнями від стандартів у військовій формі та «нестандартними зачісками»
Герасимов «покращує» армію. Британська розвідка розповіла про реакцію Пригожина та «ДНР»
Сьогодні, 10:28

Вадим Денисенко

Чи дійсно падає рейтинг Пригожина?
Чи дійсно падає рейтинг Пригожина?
Інформаційна атака Кремля. Навіщо задіяли Медведчука
Інформаційна атака Кремля. Навіщо задіяли Медведчука
Повернення блудного генерала Герасимова
Повернення блудного генерала Герасимова
Для нас зараз найважливіше не зупинитися на верхній Лаврі
Для нас зараз найважливіше не зупинитися на верхній Лаврі
Невідроджений СРСР. Якою буде Росія в 2023 році
Невідроджений СРСР. Якою буде Росія в 2023 році
Виграти війну і не програти відбудову
Виграти війну і не програти відбудову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
14K
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
13K
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9317
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
8260
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО

Новини

Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Сьогодні, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Сьогодні, 16:17
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Сьогодні, 15:48
В Одесі знайдено мертвим ексвласника ринку «Сьомий кілометр»
Сьогодні, 15:32
Гео Лерос: Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес
Сьогодні, 14:40
Указ про мобілізацію в РФ продовжує діяти. Кремль повідомив деталі
Сьогодні, 12:33

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту