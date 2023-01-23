Чи дійсно падає рейтинг Пригожина?

У кого падають рейтинги, так це у Шойгу

Прочитав черговий опус інституту вивчення війни про Пригожина.

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Якщо на початках вони, справді, давали багато цікавої аналітики, то зараз, складається таке відчуття, що просто стали заложниками того, що потрібно кожен день щось вигадати, часто, не маючи бекграундів.

Отже, процитую ISW: «зірка фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина почала заходити» після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами».

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На основі чого зроблений цей висновок? Неясно. Іде дуже жорстка війна між Міноборони РФ та вагнерівцями в російському інформаційному полі. Соціологія показує, що рейтинги Шойгу падають, рівень довіри до Пригожина росте. Більше того, він чітко націлений на розкрутку себе в межах думської партії СПС. Зрештою, він прекрасно розуміє: зупинитися в цій інформаційній війні – це програти і навіть, можливо бути фізично знищеним. І нема поки ніяких доказів того, що його зірка гасне.

Власне до чого я все це пишу. Український інститут майбутнього, з перших днів війни переключив основну свою увагу на вивчення Росії. В найближчі дні ми розпочнемо випускати новий продукт: аналітичний огляд (3-4 рази на тижлень) подій пов‘язаних не лише з війною, але й їз ситуацією в РФ, війнами їхніх еліт, зовнішньополітичними потугами і т.д.