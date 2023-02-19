Союзників більшає, допомога зростає та вдосконалюється: головне за ніч

Триває 361-та доба повномасштабної війни Росії проти України

У Мюнхені чи не кожної години з’являються нові хороші для нас новини. Німеччині тепер мало танків для України. Макрон знов переживає за подальшу долю Росії, а американська влада роздає «попередження» і своїм, і чужим. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мюнхен збирає друзів. Друзів України

Центром уваги світової спільноти залишається Мюнхенська конференція з безпеки. Чимало заяв робиться не лише під час відкритих дискусій, а в кулуарах. Тож кожної години з’являються нові деталі про підтримку союзниками України.

Приміром, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін розповіла про підготовку 13-го пакету оборонної допомоги для України (попередній був до речі рекордним і містив озброєння на 400 млн євро).

Будь ласка, читайте текст після реклами

А новообраний президент Чехії Петр Павел похвалив українську армію та розповів, скільки ще має зробити міжнародна спільнота, аби допомогти Україні поновити територіальну цілісність в кордонах 1991 року.

Розмови про винищувачі для України – надавати їх чи ні – вже навіть не викликають цікавості. Втім нині тему підняла справжній «важковик» світової політики, колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. «Звичайно, ми хочемо поставити ці літаки, ми хочемо передати винищувачі. Рішення ще не прийнято, але це питання надзвичайно важливе», – заявила вона.

Цікаво вийшло з Німеччиною. Тамтешній міністр оборони Пісторіус сказав, що єдність, яку він спостерігав на Мюнхенській конференції з безпеки, дає надії. Але надії, вочевидь, зовсім не на розквіт німецького ВПК. Пісторіус заявив, що Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard. Берлін очікував, що більше країн нададуть бойові танки для України після того, як наприкінці січня Німеччина не тільки дозволила реекспорт техніки німецького виробництва, а й сама зголосилася надати техніку для ЗСУ. Вочевидь, занадто довго збиралися з думками…

Цікаво, що навіть на «друзів» Росії мюнхенське повітря впливає позитивно. Так, Вірменія та Азербайджан провели переговори зі Сполученими Штатами. Росія, яка була традиційним учасником переговорів між ворогуючими країнами, фактично залишилася відстороненою від процесу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А Макрон улетів

Президент Франції Мюнхенську конференцію з безпеки вже залишив. І що цікаво, що тільки після цього – в літаку на Париж – він вирішив розповісти французьким журналістам, що ж думає з усього цього приводу. А думає він наступне: руйнувати Росію не треба. «Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні. І я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію… Я не думаю, як дехто, що Росію слід повністю розгромити, напасти на її території. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде», – наголосив Макрон.

Останнє китайське попередження

Повертаючись до Мюнхенської конференції з безпеки. На її полях вже суботнім вечором усе ж відбулася довгоочікувана зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови комісії із закордонних справ компартії Китаю Ван І. Обговорювали кілька тем, але нас цікавить, безумовно, реакція на цілу низку нещодавніх розслідувань про можливу участь китайських компаній в озброєнні російської армії.

В ході зустрічі американський держсекретар попередив головного дипломата КНР про те, що влада Китаю зіткнеться з серйозними наслідками у разі, якщо ухвалить рішення надати допомогу Росії у її війні проти України або сприятиме Москві в ухиленні від санкцій. І це попередження прозвучало доволі гучно.

Втім, США достатньо жорстоко поводиться не лише щодо чужих компаній, які можливо поставлятимуть щось Росії, а й з власними компаніями, які вже точно і відомо що поставляють Україні. Безумовно, йдеться про Ілона Маска та SpaceX. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада «поговорила» з одіозним бізнесменом щодо обмежень на використання можливостей Starlink українськими військовими. «Я не можу поділитися будь-якими розмовами, які ми мали, но можу сказати, що розмови були», – сказав Блінкен.

Відповідальність військових та трансґендери в ЗСУ

Народні депутати хочуть розширити відповідальність українських військовослужбовців за непокору командирам та керівникам. Відповідний законопроєкт розробили представник від «Слуги народу» Олександр Дануца та позафракційний Володимир Арешонков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вочевидь, нові правила (за умови успішного голосування під куполом) не стосуватимуться трансґендерних осіб. Адже, як з’ясували експерти, вони не можуть бути призвані на службу в Збройних Силах, якщо отримають відповідне рішення медичної комісії при військкоматі. Втім, за наявності бажання трансґендерні особи можуть служити. Ба більше. Вже служать. Приклад відкритої трансґендерної жінки, яка була американською воєнною кореспонденткою, а приїхавши в Україну вступила до лав ЗСУ, не може не надихати.