Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Саміт ЄС – співтовариство держав Латинської Америки та Карибського басейну. Не все так погано

glavcom.ua
Вперше за останні вісім років – відбувся саміт 27 держав Європейського Союзу і 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну
фото: Reuters

Маємо не забувати, що держави Латинської Америки та Карибського басейну неоднорідні

Поки ми стежили за кадрами втомленого Керченського мосту, переміщеннями вагнерівців та деяких російських генералів, у Брюсселі 17-18 липня – вперше за останні вісім років – відбувся саміт 27 держав Європейського Союзу і 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну.

В порядку денному саміту були питання економіки й торгівлі, безпекові та екологічні, учасники провели чимало двосторонніх зустрічей і уклали низку угод. Розглядалося й питання російської агресії проти України. А що у вітчизняних ЗМІ почали з'являтися коментарі, варто зробити кілька уточнень.

Нікарагуа не заблокувала підсумкову Декларацію, Нікарагуа – єдина країна, яка її не підписала. Решта держав – у тому числі прихильні до Росії Куба та Венесуела – підписали. Інше питання, що заради цього європейцям довелося піти на поступки, змінивши деякі формулювання. Ось як виглядає підсумковий текст пункту 15, що нас цікавить:

«Ми висловлюємо глибоке занепокоєння через триваючу війну проти України, що й далі спричиняє величезні людські страждання та примножує існуючі недоліки світової економіки, стримує зростання, збільшує інфляцію, розриває ланцюги постачань, збільшує енергетичну й продовольчу небезпеку, підвищує фінансові ризики. У цьому сенсі ми підтримуємо необхідність справедливого і тривалого миру. Ми так само підтримуємо Чорноморську зернову ініціативу та зусилля генерального секретаря ООН з її продовження. Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру відповідно до Статуту ООН.»

І далі: «Ми підтверджуємо нашу відданість Статуту ООН та міжнародному праву, зокрема, щодо необхідності поважати суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність усіх держав».

Отже, не «війна в Україні», а «війна проти України» – відчуваєте різницю? Венесуела та Куба вперше погодилися з цією формулою. Не менш важливими видаються й одностайно (за винятком Нікарагуа) висловлена підтримка Чорноморської зернової угоди (про вихід з якої тоді ж заявила Росія) та заява про відданість Статуту ООН і міжнародному праву в контексті поваги до суверенітету й територіальної цілісності всіх держав.

Маємо не забувати, що держави Латинської Америки та Карибського басейну неоднорідні. Серед їхніх лідерів є і визнані демократи, як президенти Гватемали або Чилі, і традиційні симпатики Москви. На ставлення політичних еліт цих держав до російської агресії проти України впливає багато чинників – і географічна віддаленість (через що агресія сприймається не так гостро, як європейцями), і російська пропаганда, помножена на кількість випускників радянських та російських університетів та традиційне для регіону політичне лівацтво, і іноді бажання дозолити США (приміром, пропозиція Джо Байдена про надання американського озброєння тим країнам регіону, які передали б Україні наявне у них радянське,  наразилася на «миролюбні» відмови президентів Колумбії, Бразилії та Аргентини), і звичка озиратися на Китай (з-під впливу якого якраз і намагаються вивести регіон європейці), і незрівнянно більші обсяги торгівлі цих країн з Росією, ніж з Україною.

Якщо взяти все це до уваги, то формулювання Декларації саміту ЄС і Співдружності держав Латинської Америки та Карибського басейну не такі й погані. Маємо, що маємо. І дякувати за це можемо європейським дипломатам, сподіваючись, що і українські на цьому непростому напрямку ще скажуть своє слово.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда саміт Південна Америка Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візити американських дипломатів до столиці Киргизстану - Бішкеку результату не дали
Киргизстан допомагає Путіну із озброєнням. США готують потужний санкційний удар
Сьогодні, 11:32
Казахстан вирішив закупити турецьке озброєння
Казахстан вирішив озброїтися турецькими бронетранспортерами
Вчора, 14:58
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»
Вчора, 01:35
Путін оточив себе генералами, до яких згодом втратив довіру
Втрати росіян. Коли у Путіна завершаться генерали?
17 липня, 14:01
Закордонні посадовці були одягнені у діловому стилі, а Зеленський у військовому
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
12 липня, 12:35
Міністр оборони РФ Шойгу прокоментував «бунт» Пригожина лише через тиждень після того, як він відбувся
Мовчав понад тиждень. Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина
3 липня, 14:07
Російські війська зараз отрмалу чергову проблему
Російський контрвідступ. Попереду ще криваві бої
24 червня, 10:43
Колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков
Терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни в РФ
24 червня, 08:19
Російські окупанти загрожують не лише українцям
Росія хоче завоювати не лише Європу. Африка ще не усвідомила загрозу?
20 червня, 14:50

Сергій Борщевський

Саміт ЄС – співтовариство держав Латинської Америки та Карибського басейну. Не все так погано
Саміт ЄС – співтовариство держав Латинської Америки та Карибського басейну. Не все так погано
Коли західні лідери зрозуміють те, що один радянський єврей говорив 60 років тому?
Коли західні лідери зрозуміють те, що один радянський єврей говорив 60 років тому?
Формула миру для Заходу: забезпечити перемогу України, щоб не воювати самим
Формула миру для Заходу: забезпечити перемогу України, щоб не воювати самим
Україна-НАТО: одне нагадування і одна пропозиція
Україна-НАТО: одне нагадування і одна пропозиція
Саміт НАТО. Світ посилає сигнал
Саміт НАТО. Світ посилає сигнал
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
39K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
23K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
23K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
17K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
6826
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту