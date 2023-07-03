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Мовчав понад тиждень. Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мовчав понад тиждень. Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина
Міністр оборони РФ Шойгу прокоментував «бунт» Пригожина лише через тиждень після того, як він відбувся
фото з відкритих джерел

Шойгу взявся розхвалювати армію РФ за те, що вони «зупинили найманців»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уперше прокоментував бунт власника приватної військової компанії «Вагнер» Євгенія Пригожина, який той оголосив після звинувачень на його адресу, – через понад тиждень після подій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Шойгу розхвалив армію РФ, заявивши, що збройний заколот Пригожина, чиї терористи дійшли до Московської області, «провалився через те, що особовий склад виявив вірність присязі та військовому обов’язку». Він назвав бунт «провокацією» й стверджує, що він «не вплинув на дії угруповань військ».

«Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад Збройних Сил проявив вірність присязі та військовому обов'язку. Провокація не вплинула на дії угруповань військ. Військовослужбовці мужньо і самовіддано продовжували вирішувати покладені на них завдання», – заявив Шойгу.

Також Шойгу подякував російським військовим за відмову перейти на бік «вагнерівців».

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

До слова, уперше після бунту Шойгу показався лише 26 червня

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Теги: Сергій Шойгу ПВК Вагнера Євген Пригожин росія

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