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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Сенсація про білоруського «дипломата» Фірташа. Що треба знати українській владі

glavcom.ua
Дмитро Фірташ
колаж: informator.ua

Фірташ такий же «білоруський дипломат», як я Папа Римський

Сенсація про білоруського «дипломата» Фірташа вихлюпнулася в інформаційний простір. Стисло це виглядає так: адвокати олігарха придумали, як убезпечити його від екстрадиції до США, і ще 2021 року надали Вищому земельному суду з кримінальних справ у Відні довідку про те, що Фірташ нібито є «радником постпредства Республіки Білорусь при міжнародних організаціях», а тому, мовляв, користається дипломатичним імунітетом.

Заперечення сторони обвинувачення в особі міністерства юстиції Австрії, що Фірташ не має належної акредитації, не були взяті до уваги, і справу завернули на повторний розгляд до суду першої інстанції. Новину повідомила солідна Deutsche Welle, а поширили десятки, якщо не сотні ЗМІ.

Цікаво, звичайно, що в цій історії, як і в «пригодах» Пригожина не обійшлося без «руки Мінська». От з нею і пропоную розібратися.

Дипломатична служба, як відомо, в усіх країнах є різновидом державної. Так, дія закону Республіки Білорусь «Про державну службу в Республіці Білорусь» поширюється на осіб, які обіймають державні посади, зокрема, «в дипломатичних представництвах, консульських установах і місіях Республіки Білорусь (стаття 1.7). Своєю чергою, згідно статті 5 цього закону «державним службовцем є громадянин Республіки Білорусь». І ще «право на вступ на державну службу мають громадяни Республіки Білорусь...» (стаття 24). При вступі на державну службу громадянин надає «паспорт громадянина Республіки Білорусь» (стаття 25,1.3). А стаття 33 однозначно говорить, що громадянин не може бути прийнятий на державну службу у випадку «відсутності громадянства Республіки Білорусь». Без варіантів.

А ще для державних службовців передбачені процедура допуску до державної таємниці, володіння державними мовами (білоруська, російська), але найцікавіше інше: чи може мати Фірташ білоруське громадянство, яке дозволяло б йому обіймати дипломатичну посаду та убезпечувало б дипломатичний імунітет.

Так от, згідно закону Республіки Білорусь «Про громадянство Республіки Білорусь» (стаття 13) для прийому іноземців у білоруське громадянство існують чотири умови і серед них «постійне проживання на території Республіки Білорусь протягом останніх 7 років». Чи мешкав Фірташ у Білорусі з 2015 по 2021 рік (оскільки його адвокати надали довідку, датовану тим роком) кожен може судити сам.

Українським правоохоронцям і дипломатам варто було б просвітити австрійських колег з цього питання. Це пішло б у залік для нашої євроінтеграції.

Читайте також: Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США
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Теги: Білорусь Дмитро Фірташ громадянство

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Сергій Борщевський

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