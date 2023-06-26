Білорусь будує табори для «вагнерівців»? Моніторингова група поділилася розвідданими

РосЗМІ повідомляють, що у Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»

Станом на 26 червня жодних колон ПВК, які рухаються до Білорусі або вже перебувають в країні, – немає

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» запевнила, що у неї немає доказів, які б свідчили про будівництво табору для вагнерівців в Осиповицькому районі Білорусі. Про це йдеться у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 17:30 26 червня ми однозначно можемо сказати, що минулої доби не було зафіксовано жодної активності в Осиповицькому районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об’єкта», – йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі пояснили, що викликає питання те, що російське видання отримало коментар від джерел, близьких до керівництва Могильовської області. Натомість білоруські незалежні ЗМІ таких коментарів не отримували та цю інформацію не підтверджують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у моніторинговій групі зазначили, що станом на 26 червня жодних колон ПВК, які рухаються до Білорусі або вже перебувають в країні, – немає.

Раніше російське видання повідомляло, що у Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.