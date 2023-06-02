Українські прикордонники знову глузують з білоруських колег (відео)

Українська прикордонна служба радить білорусам «поміняти інгредієнти» і стати вільним народом

Українські прикордонники продовжують підколювати білорусів після їх запрошення на борщ. ДПСУ відмовилася від «союзної похльобки», відповівши прямо на кордоні. Про це повідомляє Белсат.

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Так, на кордоні з Білоруссю в районі річки Жолонь ДПСУ ввімкнула аудіозапис білоруською зі зверненням до прикордонників.

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«Ми завжди боремося за нашу незалежність. А ви на це не здатні. Якщо у вас є труднощі з розумінням білоруської мови, подумайте про це і вчіть її. Відкинь мову окупантів, які на вашій землі», – йдеться в записі.

Також українська прикордонна служба радить білорусам «поміняти інгредієнти» і стати вільним народом.

«Шкода сусідів, які говорять про якусь ідентичність і спорідненість, а з нами не мають нічого спільного… Українці – волелюбна нація, ми завжди боремося за свою незалежність. А ви на це нездатні та багато років перебуваєте в полоні одного тирана і бункерного діда», – каже голос у записі.

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Після повідомлення почала лунати пісня «Враже» зі словами «сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже».

Нагадаємо, білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік.

До слова, ДПСУ не оцінила такий жест, запропонувавши змінити «інгредієнти».