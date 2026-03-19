Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Чи зможе Трамп вийти з війни за декілька тижнів?

Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Трампу, ймовірно, доведеться переглянути своє ставлення до союзників та України, або ж надалі слідувати шляхом, який багато хто може вважати помилковим

Проблема не лише в його бажанні – вона полягає у стратегічній пастці, в якій опинився американський президент. Схематично вона виглядає так: Ізраїль та США досягли відчутних операційних результатів, але іранський режим адаптується. Тиск не зламав систему – він її радикалізував. Це класичний ефект «загартування противника».

Тут ми стикаємося з ядерним чинником, який працює як обмежувач виходу. Близько 440 кг збагаченого урану – це не просто цифра. Це аргумент проти будь-якого «заморожування» конфлікту: залишити режим із таким потенціалом означає лише відстрочити більшу загрозу.

Наявна дилема ескалації:

  • Щоб нейтралізувати загрозу → потрібна глибша ескалація.
  • Глибока ескалація → ризик хаотичного розпаду Ірану.
  • Розпад Ірану → не прозахідна стабільність, а тривала нестабільність (аналогія з Іраком чи Лівією очевидна).

Усе це відбувається на тлі закриття Ормузької протоки, що є потенційним тригером уже не регіональної, а глобальної економічної кризи. Ситуацію ускладнює той факт, що всередині Ірану немає прийнятного партнера для перемовин, а партнери по НАТО не готові вв'язуватися в авантюру Трампа та Нетаньягу після року «витирання об них ніг».

Головна проблема на сьогодні – це відсутність того, що стратеги називають off-ramp (шляхом деескалації): немає переговорного партнера, немає коаліційної єдності, немає сценарію «перемоги», який не породжував би нових катастроф. Ситуація структурно нестабільна, і логіка подій штовхає до подальшої ескалації незалежно від бажання сторін.

До цього варто додати ерозію союзницької бази, яка робить будь-яку тривалу кампанію ще вразливішою політично. Разом це нагадує динаміку, яку Барбара Тачман колись описала як «марш дурнів» – коли кожен крок логічно випливає з попереднього, але весь ланцюг веде до катастрофи.

Схоже, Трампу доведеться або змінювати своє ставлення до союзників та України, або продовжувати йти «дорогою дурнів», коли уряд діє всупереч власним інтересам, а курс зберігається попри наростаючі докази провалу.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
