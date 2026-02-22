«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів

Найбільш шокуючим моментом перехоплення є «поради», які отримує молодий взводний від старшого начальника

У перехопленій розмові старший командир окупантів висловлює обурення тим, що солдати відмовляються виконувати бойові завдання

Головне управління розвідки МО України оприлюднило черговий доказ деградації та жорстокості всередині російських окупаційних військ. Нове аудіоперехоплення демонструє, як старші офіцери РФ вимагають від молодших командирів застосовувати фізичну розправу над власними солдатами, які не в змозі продовжувати рух через голод чи відсутність спорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У перехопленій розмові старший командир окупантів висловлює обурення тим, що солдати відмовляються виконувати бойові завдання через фізичне виснаження. Його не цікавить відсутність води, їжі чи зв'язку — він вважає за краще, щоб солдат «захлинувся нечистотами», аніж зупинився.

«То есть, бл….ь, одному остаться без рации, без воды, еды, он может, да? То есть, как бы, умереть в голодном обмороке он может... а идти с вами он не может», — цинічно коментує російський офіцер.

Найбільш шокуючим моментом перехоплення є «поради», які отримує молодий взводний від старшого начальника. Замість того, щоб налагодити логістику чи евакуювати виснажених бійців, командування вимагає катувати підлеглих для примусу до наступу.

«Чё, приказывать не умеешь? Ноги не умеешь, бл…ь, простреливать» – звучить у перехопленні.

Це підтверджує, що в армії РФ толеруються та заохочуються позасудові розправи як метод управління особовим складом.

