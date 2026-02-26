Атака на українські міста: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 26 лютого 2026 року

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 лютого:

Окупанти атакували Київ, Запоріжжя та Харків

Київ

У Києві працювала ППО через атаку російських дронів і ракет. Перевіряється інформація про займання на території приватної садиби у Голосіївському районі. У Печерському районі горить двоповерховий приватний будинок. Уточнюються дані щодо постраждалих.

Запоріжжя

У Запоріжжі зафіксовано близько десятка влучань, виникли пожежі у житлових будинках і торговельних центрах, пошкоджені приватні оселі. Відомо про поранених, їм надається медична допомога.

Харків

У Харкові ворог завдав масованого удару дронами та ракетами по чотирьох районах: Шевченківському, Київському, Салтівському та Слобідському. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктура, за попередніми даними, постраждали щонайменше дев’ятеро людей.

Станом на 06:00 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Видання Axios повідомило подробиці розмови Зеленського з Трампом

Американський президент прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць».

Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що тристороння зустріч із його участю та російським диктатором Володимиром Путіним можлива у разі прогресу на переговорах між делегаціями США, України та Росії, які планують провести на початку березня

Перестрілка поблизу узбережжя Куби

Сталася перестрілка між кубинськими прикордонниками та швидкісним катером із реєстрацією у США, який зайшов у територіальні води острова. За даними Гавани, пасажири човна відкрили вогонь першими, у відповідь військові стріляли.

Загинули щонайменше четверо людей, є поранені. Вашингтон заявив, що катер був цивільним і не належав ВМС чи Береговій охороні США, а американських військових кораблів у районі не було.

Інші важливі новини: