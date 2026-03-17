«Я довіряю президенту»: Венс ухилився від запитань про свою минулу критику війни з Іраном

glavcom.ua
фото: AP

Джей Ді Венс зазначив, що повністю поділяє позицію Трампа щодо неприпустимості володіння Іраном ядерним озброєнням

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відхилив запитання журналістів щодо своєї минулої критики американського втручання на Близькому Сході. Під час спілкування з пресою у Білому домі він наголосив на єдності адміністрації та висловив цілковиту підтримку діям президента Дональда Трампа, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання у присутності Трампа, Венс звинуватив журналістів у спробах «вбити клин» між ним та президентом. Він підкреслив, що повністю поділяє позицію глави держави щодо неприпустимості володіння Іраном ядерним озброєнням.

«Я довіряю президенту Трампу, що він виконає свою роботу, зробить добру роботу для американського народу та переконається, що помилки минулого не повторяться», – зазначив віцепрезидент.

Венс додав, що вважає нинішнього очільника Білого дому «розумним президентом», на відміну від його попередників, яких він назвав «дурними».

Поточна позиція віцепрезидента суттєво відрізняється від його попередніх заяв. Зокрема, відомо про такі факти з його політичного минулого:

  • у 2024 році він стверджував, що війна з Іраном не відповідає інтересам США та призведе до «величезного відволікання ресурсів»;
  • у 2023 році у своїй статті Венс називав успіхом Трампа саме те, що той уникав воєн;
  • у 2020 році він попереджав про небезпеку війни після наказу Трампа ліквідувати іранського генерала;
  • у 2025 році оприлюднене листування свідчило про його скептичне ставлення до ударів по єменських хуситах.

Попри ці розбіжності, зараз Джей Ді Венс уникає обговорення власних сумнівів щодо участі США у конфлікті, зосереджуючись на підтримці рішень чинного президента.

Раніше повідомлялося, що аналіз публічної активності віцепрезидента США Джей Ді Венса протягом останніх двох тижнів свідчить про його помітне дистанціювання від прямої підтримки військової кампанії Дональда Трампа проти Ірану. 

На відміну від попередніх операцій, зокрема ударів по іранських ядерних об’єктах у червні минулого року чи захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі, коли Венс демонстрував надзвичайне захоплення та войовничу риторику, зараз він уникає висловлення особистої думки щодо поточної війни. 

Як відомо, на тлі активної фази війни з Іраном у внутрішньому колі Дональда Трампа розгорнулася дискусія щодо майбутнього лідера Республіканської партії.

Під час закритої зустрічі в Мар-а-Лаго президент провів неофіційне опитування серед впливових донорів, запитавши, кого вони бачать наступником у 2028 році: віцепрезидента Джей Ді Венса чи державного секретаря Марко Рубіо. Більшість присутніх підтримали кандидатуру Рубіо, що свідчить про зростання його впливу завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

