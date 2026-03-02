Головна Світ Політика
search button user button menu button

ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
фото: соціальні мережі

ОАЕ заявили, що закриття посольство в Тегерані відображає їхню тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії

Об'єднані Арабські Емірати заявили про закриття свого посольства в Тегерані та відкликання посла та дипломатичного персоналу після прямих ракетних атак Ірану на їхню територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що це рішення було прийнято у відповідь на відверті ракетні атаки Ірану, які вразили цивільні об’єкти, включаючи житлові райони, аеропорти, порти та об’єкти сфери послуг.

Міністерство заявило, що напади поставили під загрозу цивільне населення та являють собою серйозну та безвідповідальну ескалацію, назвавши їх кричущим порушенням національного суверенітету, міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.

ОАЕ заявили, що цей крок відображає їхню тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії, яка загрожує їхній безпеці та суверенітету, додавши, що продовження ворожих дій ризикує штовхнути регіон до дуже небезпечної траєкторії.

У заяві застерігається, що ескалація нестабільності загрожує регіональному та міжнародному миру, енергетичній безпеці та стабільності світової економіки.

Дипломатичний розрив знаменує собою різкий поворот у відносинах між двома країнами. ОАЕ відновили повноцінні дипломатичні відносини з Іраном у 2022 році після років напружених відносин, повернувши свого посла до Тегерана в рамках зусиль щодо послаблення регіональної напруженості.

Як відомо, з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса. За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Іран посольство ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави заслухав доповідь української делегації за підсумками першого дня тристоронніх перемовин в ОАЕ
Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених
4 лютого, 20:38
Глава держави наголосив, що черговий раунд мирних переговорів відбудеться незабаром
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
5 лютого, 15:52
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
ЄС офіційно розширив санкції проти Ірану
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
19 лютого, 17:20
США вдарили санкціями по структурах КВІР і оборонного сектору Ірану
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
25 лютого, 18:50
Netblocks: Дані мережі показують, що Іран зараз переживає майже повне відключення інтернету
В Ірані зник інтернет
28 лютого, 12:10
Армія Ірану офіційно оголосила про початок масштабної повітряної операції
Іран запустив першу хвилю безпілотників у бік Ізраїлю
28 лютого, 14:11
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
Вчора, 19:59
На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
28 лютого, 22:10

Політика

ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua