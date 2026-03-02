ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану

ОАЕ заявили, що закриття посольство в Тегерані відображає їхню тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії

Об'єднані Арабські Емірати заявили про закриття свого посольства в Тегерані та відкликання посла та дипломатичного персоналу після прямих ракетних атак Ірану на їхню територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що це рішення було прийнято у відповідь на відверті ракетні атаки Ірану, які вразили цивільні об’єкти, включаючи житлові райони, аеропорти, порти та об’єкти сфери послуг.

Міністерство заявило, що напади поставили під загрозу цивільне населення та являють собою серйозну та безвідповідальну ескалацію, назвавши їх кричущим порушенням національного суверенітету, міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.

ОАЕ заявили, що цей крок відображає їхню тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії, яка загрожує їхній безпеці та суверенітету, додавши, що продовження ворожих дій ризикує штовхнути регіон до дуже небезпечної траєкторії.

У заяві застерігається, що ескалація нестабільності загрожує регіональному та міжнародному миру, енергетичній безпеці та стабільності світової економіки.

Дипломатичний розрив знаменує собою різкий поворот у відносинах між двома країнами. ОАЕ відновили повноцінні дипломатичні відносини з Іраном у 2022 році після років напружених відносин, повернувши свого посла до Тегерана в рамках зусиль щодо послаблення регіональної напруженості.

Як відомо, з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса. За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.