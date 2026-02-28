ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході

Верховний комісар засудив військові дії на Близькому Сході

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк виступив із екстреною заявою у суботу, 28 лютого 2026 року, закликаючи міжнародну спільноту та сторони конфлікту зупинити хвилю насильства. Він засудив як ранкові удари США та Ізраїлю по Ірану, так і масовану відповідь Тегерана по сусідніх країнах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

Комісар ООН наголосив на неприпустимості розв’язання воєнного протистояння такого масштабу в густонаселеному регіоні.

«Я засуджую військові удари по всьому Ірану сьогодні вранці з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, а також подальші удари у відповідь з боку Ірану. Як завжди, у будь-якому збройному конфлікті, саме цивільні особи платять найвищу ціну», – йдеться у заяві Фолькера Тюрка.

Тюрк закликав лідерів держав «побачити першопричину» конфлікту та зрозуміти, що воєнні дії лише заглиблюють прірву між народами.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Нагадаємо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.