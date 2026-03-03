Головна Світ Політика
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
фото: Міноборони України

Олександр Сирський повідомив, що Росія планує збільшити своє окупаційне угруповання в Україні до 800 тис. осіб, залучивши до кінця року ще 400 тис. контрактників

РФ планує збільшити контингент в Україні до 800 тис. окупантів. Для цього Кремль хоче залучити до кінця року ще 400 тис. контрактників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача Збройних Сил України у соцмережі

Олександр Сирський повідомив, що він зустрівся із начальником Штабу оборони Збройних сил Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом. Головнокомандувач розповів генералу про оперативно-стратегічну обстановку на фронті.

«Попри значні втрати особового складу і техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій», – стверджує Сирський.

Як повідомив головком, Україна не має іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати противника.

Сирський також поінформував начальника штабу оборони Збройних сил Королівства Нідерландів про першочергові потреби Збройних Сил України для відбиття російської навали. Насамперед ідеться про засоби протиповітряної оборони, ракетне озброєння різних типів.

Головком зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ уряд Нідерландів виділив для посилення України €20,8 млрд. Особливо важливим є внесок Нідерландів у розмірі €750 млн до ініціативи PURL на закупівлі американського озброєння.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. 

Зауважимо, ракети PAC-3 використовуються у складі американських систем Patriot і призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії. 

