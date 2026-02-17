В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)

Минулось без травмованих

На Черкащині у Жашківській тергромаді уламками БпЛА пошкоджено два житлові будинки. Обстеження території триває. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У результаті в нашому небі знешкоджено дві російські ракети та сім БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше. Дякуємо нашим оборонцям!», – йдеться у повідомленні.

фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, що через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.

Наразі тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Володимир Зеленський заявив, що комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику.