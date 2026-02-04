Головна Світ Соціум
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
фото: CNN

Нові файли Епштейна розкривають зв'язки Маска, Гейтса та оточення Трампа зі скандальним мільярдером

Чергова хвиля оприлюднення документів Міністерства юстиції США у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна викликала резонанс через згадки світових лідерів, бізнес-гігантів та зірок шоубізнесу. Хоча наявність імені в списках не є прямим доказом провини, оприлюднені листування та фотографії ставлять під сумнів попередні заяви багатьох публічних осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Особливу увагу привернуло листування Ілона Маска. Попри його заяви про відмову від контактів з Епштейном, електронні листи 2012 року свідчать про спроби Маска організувати візит на приватний острів Літтл-Сент-Джеймс для себе та своєї тодішньої дружини, цікавлячись «найдикішою вечіркою». Сам мільярдер наразі заперечує відвідування таких заходів.

Нинішній міністр торгівлі США Говард Лутнік також фігурує в документах: він запитував координати острова для свого капітана. Своєю чергою, засновник Virgin Group Річард Бренсон у листуванні 2013 року жартома просив Епштейна «привести свій гарем». Представники Бренсона пояснили це як повторення термінології самого Епштейна, про злочини якого бізнесмен на той момент нібито не знав у повному обсязі.

Документи містять чернетки повідомлень 2013 року, які, ймовірно, використовувалися Епштейном для шантажу Білла Гейтса. У них згадуються подружні проблеми Гейтса та побоювання щодо його репутації. Представники засновника Microsoft назвали ці записи спробою розчарованого «брехуна» очорнити бізнесмена через відмову від тривалої співпраці.

В іншому блоці файлів відомий економіст Ларрі Саммерс та Епштейн обмінювалися грубими коментарями щодо інтелекту Дональда Трампа під час його першого президентського терміну. Також оприлюднено текстові повідомлення та відеоінтерв'ю Стіва Беннона з Епштейном, де вони обговорювали вплив на Трампа та юридичну класифікацію Епштейна як сексуального злочинця.

Посилаючись на публікацію Axios про графік президента, Беннон написав : «У брата закінчилися сили». Беннон також саркастично назвав Трампа «Генієм Стабільності який сам себе принижує». В іншому повідомленні Беннон написав : «Чувак, я щойно змусив його натиснути на курок і запровадити тарифи на Китай на суму $400 млрд».

Список імен доповнюють відомі медіаперсони та власники спортивних клубів:

  • Стів Тіш, співвласник «Нью-Йорк Джайентс», запитував Епштейна про знайомство з жінками, цікавлячись їхнім «професійним» статусом. НФЛ вже ініціювала розслідування щодо цих зв'язків;
  • Телеведуча Кеті Курік дякувала Епштейну за вечерю у 2010 році, хоча пізніше назвала атмосферу в його домі «моторошною»;
  • Марта Стюарт, американська підприємиця, яка займається роздрібною торгівлею, письменниця та медійна особистість теж засвітилася у розкритих файлах. У документах зафіксовано запити на передачу номерів телефонів та запрошення на вечері з Вуді Алленом;
  • Бретт Ратнер, режисер фільму про Меланію Трамп, зафіксований на фото в компанії Епштейна та молодих жінок. Він стверджує, що не мав з ним близьких стосунків.

Сергій Брін, мільярдер і співзасновник Google, неодноразово згадується у файлах. Брін обмінявся кількома повідомленнями з Гіслен Максвелл, зокрема пропонувавши взяти з собою тодішнього генерального директора Google Еріка Шмідта на вечерю до резиденції Епштейна в Нью-Йорку. Цей обмін повідомленнями відбувся у 2003 році, задовго до засудження Епштейна за скоєння сексуального злочину. 

Оприлюднення мільйонів файлів продовжується, а Міністерство юстиції вже зазнало критики від жертв Епштейна за випадкове розголошення їхніх приватних фотографій у невідредагованому вигляді.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Зауважимо, що помічник директора російського фонду «Росконгресс» Роман Чуков і екскоординатор прокремлівського руху «Наші» Марія Дрокова вели листування з американським фінансистом, сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

