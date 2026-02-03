Головна Світ Політика
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі
США дали силову відповідь на зближення іранського дрона
фото: nationalinterest

Безпілотник «агресивно наближався» до USS Abraham Lincoln, заявили у Вашингтоні

Військово-морські сили США заявили про збиття іранського безпілотника, який прямував до американського авіаносця в Аравійському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Як заявили американські військові, винищувач F-35C збив безпілотник у порядку самооборони, оскільки він «агресивно наближався» до авіаносця USS Abraham Lincoln з «незрозумілими намірами».

Під час інциденту ніхто з американських військовослужбовців не постраждав, а обладнання не було пошкоджене. У Центральному командуванні США заявили, що дії Ірану створюють загрозу для регіональної стабільності.

«Постійні утиски та погрози з боку Ірану в міжнародних водах і повітряному просторі не будуть терпітися. Непотрібна агресія Ірану поблизу американських військ, регіональних партнерів і комерційних суден збільшує ризик зіткнення, прорахунків і дестабілізації в регіоні», – заявили в Центральному командуванні США.

Після цього ціни на нафту підскочили до сесійного максимуму, оскільки інвестори почали оцінювати ризик ширшої ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що іранські озброєні катери намагалися зупинити нафтовий танкер під прапором США в Ормузькій протоці. Судну наказали вимкнути двигуни та підготуватися до висадки, однак воно проігнорувало вимоги, прискорило хід і згодом було взяте під супровід американського військового корабля.

Подія викликала міжнародну реакцію, а також підтвердження з боку США та Великої Британії. Танкер прямував з ОАЕ до Бахрейну, де розташована ключова військово-морська база США. Інцидент став ще одним епізодом зростання напруги в регіоні Перської затоки та навколо Ормузької протоки.

