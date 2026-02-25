«Київ за три дні» і ядерна істерика як спосіб змінити тему

Повірити у те, що Велика Британія і Франція, які без дозволу Трампа бояться прислати в Україну бодай одного піхотинця, раптом вирішили передати Україні ядерну зброю можуть хіба одурманені пропагандою раби. І то не факт.

На перший погляд очевидною причиною цієї дези є зрив тристоронніх мирних перемовин, - подібно тому, як у розпал попереднього етапу перемовин у Путіна придумали українську атаку на Валдай. Однак, автори дези не можуть не розуміти, що у ці байки не повірять у США, де дуже ретельно ставляться до пересування по світу ядерних компонентів та технологій. А відтак, в очах Трампа у зриві перемовин за такої версії все одно будуть винні росіяни.

Важко повірити, що ядерну сенсацію випадково оприлюднили у річницю початку повномасштабної війни проти України. Тому версія, що Путін через ядерні істерики намагається просто перебити логічне питання «чому «сво» триває так довго» цілком логічна. Нехай краще світ обговорює «передачу» ядерної зброї України, ніж чому «Київ за три дні» стало довше, ніж вся «Вєлікая Атеєчествєнная»

Однак, наімовірнішою версію все таки є те, що Путін НЕ зриває перемовини, а те, що ось це от все і є для Путіна «перемовини». Шантаж, залякування, розхитування, істерики – все це гра шулера, який ментально вийшов з Росії 90-х і тепер переносить ці правила у світову політику. Це на раціональному Заході вірять у логіку і протоколи під час перемовин. В Росії замість логіки на переговорах вірять у «кидки» і «разводи».

Навіть трохи шкода Трампа, який планує щось там собі на 4 липня. Якщо станеться диво і сторони про щось там домовляться, то Путін брехатимете до останнього. І навіть «після останнього», поставивши під документами будь-які підписи.