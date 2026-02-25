Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Навіщо Кремль розганяє міф про «ядерну передачу» Україні
фото: glavcom.ua/згенероване ШІ

«Київ за три дні» і ядерна істерика як спосіб змінити тему

Повірити у те, що Велика Британія і Франція, які без дозволу Трампа бояться прислати в Україну бодай одного піхотинця, раптом вирішили передати Україні ядерну зброю можуть хіба одурманені пропагандою раби. І то не факт.

На перший погляд очевидною причиною цієї дези є зрив тристоронніх мирних перемовин, - подібно тому, як у розпал попереднього етапу перемовин у Путіна придумали українську атаку на Валдай. Однак, автори дези не можуть не розуміти, що у ці байки не повірять у США, де дуже ретельно ставляться до пересування по світу ядерних компонентів та технологій. А відтак, в очах Трампа у зриві перемовин за такої версії все одно будуть винні росіяни.

Важко повірити, що ядерну сенсацію випадково оприлюднили у річницю початку повномасштабної війни проти України. Тому версія, що Путін через ядерні істерики намагається просто перебити логічне питання «чому «сво» триває так довго» цілком логічна. Нехай краще світ обговорює «передачу» ядерної зброї України, ніж чому «Київ за три дні» стало довше, ніж вся «Вєлікая Атеєчествєнная»

Однак, наімовірнішою версію все таки є те, що Путін НЕ зриває перемовини, а те, що ось це от все і є для Путіна «перемовини». Шантаж, залякування, розхитування, істерики – все це гра шулера, який ментально вийшов з Росії 90-х і тепер переносить ці правила у світову політику. Це на раціональному Заході вірять у логіку і протоколи під час перемовин. В Росії замість логіки на переговорах вірять у «кидки» і «разводи».

Навіть трохи шкода Трампа, який планує щось там собі на 4 липня. Якщо станеться диво і сторони про щось там домовляться, то Путін брехатимете до останнього. І навіть «після останнього», поставивши під документами будь-які підписи.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін шантаж ядерна зброя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що США послали хибні сигнали Путіну
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
Вчора, 17:56
Брекельманс наголосив, що Україна зараз захищає свободу всього континенту, сплачуючи за це найвищу ціну
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
23 лютого, 08:08
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
14 лютого, 07:36
Лідера Комуністичної партії Китаю непокоять подвійні стандарти США у питанні ядерного нерозповсюдження
Китай звинуватив США у подвійних стандартах: що саме непокоїть Пекін
11 лютого, 12:28
Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи
Президент Литви дорікнув лідерам ЄС через Росію: у чому причина
11 лютого, 11:38
Головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив про ризик вторгнення РФ
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
11 лютого, 09:23
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
31 сiчня, 06:17
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
31 сiчня, 05:54

Сергій Таран

Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua