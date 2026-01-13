Повстання в Ірані. Чого очікує Трамп

Трохи оновленої інформації по Ірану

Станом на 12 січня 2026 року (16-й день повстання) ситуація перейшла у фазу тотальної конфронтації та інформаційної війни. Те, що режим почав глушити навіть Starlink, свідчить про використання новітніх засобів РЕБ (можливо, отриманих від РФ або Китаю). Понад 100 годин без інтернету – це спроба режиму створити «інформаційний вакуум», щоб безкарно провести масові зачистки.

Втім, такі дії призвели до практично повної зупинки роботи банків та серйозних проблем із логістикою. За повідомленнями, сьогодні влада відновила телефонний зв’язок, а доступ до мережі, ймовірно, почне повертатися протягом 48 годин.

Тут одне з двох: або система не змогла впоратися з наслідками такого глибокого цифрового блекауту, або Тегеран тихо відступає, бо цей метод не спрацював. Вони більше не можуть дозволити собі відключення комунікацій ні технічно, ні економічно. У сучасному світі втрата контролю над зв’язком означає, що ви вже програєте.

Частина поміркованих ісламістських еліт, як-от клан Алі Ларіджані, з'явилися в публічному просторі з різкою критикою Трампа. Це така собі спроба повернути прихильність Хаменеї. Схоже, кожен зараз робить свій вибір: хтось вивозить родичів за кордон від гріха подалі, а хтось вирішує залишатися з режимом до кінця. Це також свідчить про те, що сподівання на «м’який сценарій» транзиту влади тануть.

Про терор написано багато, тому зупинятися не буду. Радикалізація зростає з обох боків. Влада застосовує вогнепальну зброю: вбиває, калічить, арештовує та анонсує публічні страти затриманих. У відповідь горять мечеті, офіси КВІР та органи влади. Протести не припиняються.

Заява принца Рези Пехлеві про контакт із адміністрацією Трампа та обіцянка «світової допомоги» – це те, що зараз тримає протест на плаву. Пехлеві у своїй промові звернувся до глибинних архетипів іранської культури, порівнявши протестувальників із легендарним ковалем Кавехом, який бореться проти тирана-змієпоклонника Заххака.

Таким чином він легітимізує їхнє право на збройний опір та повстання. Використання образів із «Шах-наме» Фірдоусі – це не просто метафора, а заклик до національного визволення від «чужорідного» та «демонічного» правління.

Крім цього, він стверджує, що тисячі військових уже саботують накази про репресії. Це пряма спроба посіяти сумнів у лавах КВІР та армії. Заклик до фахівців із комунікацій атакувати державну інфраструктуру – це перехід до активної фази гібридної війни. Його інтерв'ю американським медіа та підтвердження контактів з Білим домом дають вулиці надію на те, що світ не просто спостерігає, а готується діяти.

Тепер про Трампа. Він на роздоріжжі. Тегеран пропонує повернутися до переговорів, але велика ймовірність, що це пастка – затягування часу для перегрупування сил. Венц, наскільки можна судити, підтримує ідею діалогу, тоді як Рубіо виступає «яструбом».

Сам Трамп запроваджує 25% мита для партнерів Ірану, що вже б’є по Китаю та Індії (головному постачальнику рису до Ірану). Головний ризик зараз полягає у тому, що якщо Трамп піде на «угоду задля виграшу часу», про яку попереджають активісти, це може деморалізувати вулицю.