Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни

Головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації
фото: nato.int

До кінця цього року у тестовому режимі запрацює система таємного обміну інформацією між Україною та НАТО, чого донині не було

Україна та Північноатлантичний альянс готуються до запуску повноцінної системи захищеного зв’язку для обміну секретними даними. Про це розповів директор з імплементації програм спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти полковник Валерій Вишнівський, інформує «Главком».

За словами Валерія Вишнівського, перші пілотні рішення запрацюють вже протягом 2026 року. Це дозволить Міністерству оборони та Генеральному штабу Збройних Сил України координувати дії з партнерами в режимі реального часу.

«Найголовніше – це створення ще одного інструмента, який має міцно поєднати Україну й НАТО. Йдеться про розбудову системи таємного обміну інформацією. Станом на сьогодні такої системи між Україною та НАТО немає. Один з наших напрямів роботи передбачає запуск тестового проєкту, де буде створена система обміну інформацією. Він стане одним з найважливіших етапів розвитку відносин України й НАТО», – зазначив український офіцер.

Повідомляється, що головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації. 

Зауважимо, до сьогодні обмін найбільш чутливою інформацією часто відбувався через посередників або з певними затримками через відсутність єдиних протоколів безпеки. Нова система прирівнює Україну за рівнем доступу до країн-членів Альянсу, як це раніше було зроблено для Швеції та Фінляндії перед їхнім вступом.

Нагадаємо, військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації. 

У звіті зазначено, що Москва демонструє дедалі агресивнішу поведінку, яка створює ризики для безпеки регіону Балтійського моря та всієї євроатлантичної спільноти. У розвідці Швеції підкреслили, що Росія застосовує широкий спектр інструментів тиску: від військових провокацій до гібридних операцій.

