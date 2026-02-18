Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни

До кінця цього року у тестовому режимі запрацює система таємного обміну інформацією між Україною та НАТО, чого донині не було

Україна та Північноатлантичний альянс готуються до запуску повноцінної системи захищеного зв’язку для обміну секретними даними. Про це розповів директор з імплементації програм спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти полковник Валерій Вишнівський, інформує «Главком».

За словами Валерія Вишнівського, перші пілотні рішення запрацюють вже протягом 2026 року. Це дозволить Міністерству оборони та Генеральному штабу Збройних Сил України координувати дії з партнерами в режимі реального часу.

«Найголовніше – це створення ще одного інструмента, який має міцно поєднати Україну й НАТО. Йдеться про розбудову системи таємного обміну інформацією. Станом на сьогодні такої системи між Україною та НАТО немає. Один з наших напрямів роботи передбачає запуск тестового проєкту, де буде створена система обміну інформацією. Він стане одним з найважливіших етапів розвитку відносин України й НАТО», – зазначив український офіцер.

Повідомляється, що головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації.

Зауважимо, до сьогодні обмін найбільш чутливою інформацією часто відбувався через посередників або з певними затримками через відсутність єдиних протоколів безпеки. Нова система прирівнює Україну за рівнем доступу до країн-членів Альянсу, як це раніше було зроблено для Швеції та Фінляндії перед їхнім вступом.

