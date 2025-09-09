Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні
Фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тис. грн

Поліція Києва затримала 22-річного чоловіка, який, увірвавшись до кав'ярні на вулиці Васильківській, пограбував 44-річну військову, що проходила лікування у столиці. Зловмисник вихопив із сумки жінки гроші, документи та банківську картку і втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та співробітники кримінальної поліції, які прибули на виклик, з’ясували, що потерпіла 44-річна військова наразі проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли, до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік. Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук.

За словами поліції, протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в процесуальному порядку.  Під час слідчих дій поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3 тис. грн фігурант встиг витратити.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що уродженець Закарпатської області у березні 2025 року викрав рюкзак у військовослужбовця у столичному метрополітені на станції «Вокзальна». Суд призначив покарання – п’ять років та один місяць позбавлення волі. За матеріалами слідства, закарпатець помітив, як один із пасажирів відволікся та залишив рюкзак на лавці. Чоловік непомітно забрав його та вийшов з метро. Суд визнав 42-річного закарпатця винним за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.  

Теги: Київ військові грабіжники підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна до спільної з ЄС перемоги над Путіним – єдина перспектива для України
Історія постійних поразок України завершилася
6 вересня, 18:03
З весни 2014 року Дмитро Шингур у складі екіпажу вертольоту виконував завдання із доставлення вантажів та особового складу в зоні проведення АТО
Загинув у збитому бойовиками вертольоті Мі-8 на Карачуні. Згадаймо Дмитра Шингура
18 серпня, 09:00
Колишня дівчина Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві
Поліція проводить розслідування на тлі звинувачення актора Темляка
19 серпня, 22:06
Обмеження триватимуть з 10:00 до 16:00 в напрямку від моста Метро до Поштової площі
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)
20 серпня, 08:07
Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
1 вересня, 22:12
Богдан Верхомій був учасником Антитерористичної операції (АТО)на сході України
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
7 вересня, 09:00
Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
5 вересня, 14:22
Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
5 вересня, 16:23
Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території
Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті
6 вересня, 16:18

Новини

Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні
Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
Митники конфіскували у рівнянина бурштин, який він відправляв до США та країн Перської затоки
Митники конфіскували у рівнянина бурштин, який він відправляв до США та країн Перської затоки
Встановлення мобільних укриттів у столиці: КМВА ухвалила низку рішень
Встановлення мобільних укриттів у столиці: КМВА ухвалила низку рішень
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
Продавали конфіденційні дані українців росіянам. Двоє столичних податківців постануть перед судом
Продавали конфіденційні дані українців росіянам. Двоє столичних податківців постануть перед судом

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua