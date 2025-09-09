Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні

Фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Поліція Києва затримала 22-річного чоловіка, який, увірвавшись до кав'ярні на вулиці Васильківській, пограбував 44-річну військову, що проходила лікування у столиці. Зловмисник вихопив із сумки жінки гроші, документи та банківську картку і втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та співробітники кримінальної поліції, які прибули на виклик, з’ясували, що потерпіла 44-річна військова наразі проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли, до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік. Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук.

За словами поліції, протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Під час слідчих дій поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3 тис. грн фігурант встиг витратити.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тис. грн.

