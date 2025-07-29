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Саудівська Аравія готова нормалізувати відносини з Ізраїлем, але є умова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Саудівська Аравія готова нормалізувати відносини з Ізраїлем, але є умова
У Саудівській Аравії повідомили, що зможуть нормалізувати стосунки з Ізраїлем лише після створення палестинської держави
фото з відкритих джерел

Трамп наполягає на приєднанні Саудівської Аравії до «Авраамських угод» – серії угод про нормалізацію відносин між арабськими державами та Ізраїлем

Саудівська Аравія готова нормалізувати відносини з Ізраїлем, однак це стане можливим лише після створення палестинської держави. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Для Королівства Саудівська Аравія нормалізація відносин з Ізраїлем може відбутися лише через створення палестинської держави», – наголосив Фархан. Він підкреслив, що ця позиція є незмінною та ґрунтується на твердому переконанні: «тільки через створення палестинської держави і тільки через реалізацію законних прав палестинського народу ми зможемо домогтися стійкого миру і реальної інтеграції в регіоні».

Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп наполягає на приєднанні Саудівської Аравії до «Авраамських угод» – серії угод про нормалізацію відносин між арабськими державами та Ізраїлем, досягнутих за посередництва першої адміністрації Трампа.

Саудівська Аравія, зі свого боку, неодноразово підтверджувала вимогу спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана щодо створення незалежної палестинської держави як частини будь-якої угоди про нормалізацію відносин.

Видання пояснює, що нинішня гуманітарна криза в Секторі Гази є головною перешкодою для досягнення такої угоди, оскільки зруйнований палестинський анклав охоплений голодом.

«Немає жодного сенсу вести розмову про нормалізацію, коли в Газі постійно гинуть люди, страждають і відбуваються руйнування», – заявив Бін Фархан.

Bloomberg також відзначив зростаючий міжнародний тиск на західні уряди з метою спонукати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу активізувати зусилля з розв'язання кризи.

Тим часом, Трамп 28 липня на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером заявив, що США працюватимуть над новими зусиллями з надання продовольчої допомоги в Сектор Гази для боротьби з голодом. Він уточнив, що робота буде спільною з іншими урядами та організаціями, включно з Британією та ЄС.

Щодо питання палестинської державності, Трамп, який раніше цього року пропонував, щоб США взяли під контроль Газу, заявив, що він «не збирається займати будь-яку позицію», але не заперечує, якщо це зробить Стармер.

Водночас прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що питання полягає не в тому, чи визнає Велика Британія Палестину як державу, а в тому, «коли», підкресливши, що це має стати кроком на шляху до миру.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відкинув план французького лідера Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Макрон сподівається, що план принесе мир в регіон, однак це викликало негативну реакцію з боку Ізраїлю та США. Водночас глава Сполучених Штатів стверджує, що заяви французького президента «не мають значення».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Саудівська Аравія сектор Гази

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