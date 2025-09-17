Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб

Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше

Рідні полонених є легкою здобиччю і безкоштовним ресурсом російських спецслужб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих. Про це повідомив представник штабу Петро Яценко в інтерв’ю «Главкому».

«Проте з часом інформації надходить більше, тож цей відсоток постійно зменшується. Зараз можна сказати, що менше одного відсотка тих, хто повертається, вважалися зниклими безвісти. Це майже одиничні випадки», – каже Петро Яценко.

Така ситуація робить родини військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, «найбільш уразливими» для російських спецслужб і шахраїв. Психолог Олена Сек зазначає, що родичі перебувають у стані постійного стресу, що робить їх легкою здобиччю для маніпуляцій. Російські агенти та шахраї, що полюють за цими людьми, обіцяють повернути їхніх близьких в обмін на розвідувальну інформацію, виконання спеціальних завдань або викуп.

Як повідомляли раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Російські контактери випитують інформацію про підрозділи, озброєння та проблеми на фронті. «Здавалося б, точкова і, можливо, незначна інформація, але це поживний ґрунт для майстрів OSINT, адже зібравши дуже великий обсяг інформації та проаналізувавши її, можна зробити висновки військового характеру», – коментує Олена Сек.

Якщо початкове спілкування може бути ввічливим, то згодом воно переходить у брутальний шантаж: від родичів вимагають сфотографувати об'єкти або виконати інші завдання в обмін на обіцянки полегшити умови утримання полоненого чи надати інформацію про його місце перебування.