Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше
фото: Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Рідні полонених є легкою здобиччю і безкоштовним ресурсом російських спецслужб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих. Про це повідомив представник штабу Петро Яценко в інтерв’ю «Главкому».

«Проте з часом інформації надходить більше, тож цей відсоток постійно зменшується. Зараз можна сказати, що менше одного відсотка тих, хто повертається, вважалися зниклими безвісти. Це майже одиничні випадки», – каже Петро Яценко.

Така ситуація робить родини військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, «найбільш уразливими» для російських спецслужб і шахраїв. Психолог Олена Сек зазначає, що родичі перебувають у стані постійного стресу, що робить їх легкою здобиччю для маніпуляцій. Російські агенти та шахраї, що полюють за цими людьми, обіцяють повернути їхніх близьких в обмін на розвідувальну інформацію, виконання спеціальних завдань або викуп.

Як повідомляли раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). 

Російські контактери випитують інформацію про підрозділи, озброєння та проблеми на фронті. «Здавалося б, точкова і, можливо, незначна інформація, але це поживний ґрунт для майстрів OSINT, адже зібравши дуже великий обсяг інформації та проаналізувавши її, можна зробити висновки військового характеру», – коментує Олена Сек.

Якщо початкове спілкування може бути ввічливим, то згодом воно переходить у брутальний шантаж: від родичів вимагають сфотографувати об'єкти або виконати інші завдання в обмін на обіцянки полегшити умови утримання полоненого чи надати інформацію про його місце перебування.

Читайте також:

Теги: росія полон військові обмін полоненими обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Путін і Трамп не є однаковими
Для Трампа це не приниження. І ось чому...
17 серпня, 21:58
Чи чекати український розворот на схід?
Україна розвертається до Китаю?
14 вересня, 20:09
РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму
Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму
18 серпня, 04:25
Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
23 серпня, 09:37
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
1 вересня, 03:51
У правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
28 серпня, 13:21
70-річна жителька Семенівки загинула на місці
На Чернігівщині росіяни вбили із дрона 70-річну жінку
6 вересня, 13:49
Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
7 вересня, 12:00

Суспільство

Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua