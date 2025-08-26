Головна Країна Суспільство
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)
На лікуванні в Дніпрі перебуває військовий, який пережив російський полон
фото: скріншот з відео Сергій Риженко/Facebook

Військовий з перерізаним горлом п'ять днів повз до українських позицій

Сержант В’ячеслав після того, як його позицію розбомбили росіяни, потрапив в полон до російських військових. Йому перерізали горло та кинули в яму до закатованих українців, однак чоловіку вдалось врятуватись. Історію розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє «Главком»

Загалом разом з В'ячеславом у полоні перебувало ще декілька українських бійців. Наймолодшому з полонених на вигляд було 18 років.

Окупанти відрізали людям органи й виколювали очі. Катування тривало до тих пір, поки полонені не загинули.

В’ячеславу перерізали горло і кинули в яму, де вже лежали закатовані бійці. Проте він вижив. Затиснувши горло рукою, він перев’язав шию шматком білизни, яку відірвав від себе.

Коли стемніло, чоловіку вдалось вибратись з ями. П'ять днів В'ячеслав добирався до українських позицій. На його ранах повзали опариші, а спрага змусила ловити та їсти мишей.

Після повернення до своїх він потрапив до стабпункту, а потім – у реанімацію лікарні Мечникова. Лікарі, які побачили стан бійця, були вражені.

«50 тисяч поранених героїв пройшли через наші руки, але такого страхіття я ще не бачив», – зазначив Сергій Риженко.

Зараз В'ячеславу встановили трахеостому. Попереду на нього чекає операція. 

Нагадаємо, нещодавно поранення, отримані у російському полоні, прирівняли до бойових. Це рішення гарантує військовим належний соціальний захист, право на всі передбачені пільги та компенсації та безоплатне лікування та реабілітацію.

Додамо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. Відтепер військові, які після звільнення потребують стаціонарного лікування тривалістю від 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн. Ці виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування. Законопроєкт також має врегулювати порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон.

