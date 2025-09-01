Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»

Після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%

Індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить «Роснєфті», втратила щонайменше чверть постачання сировини. Після запровадження санкцій нафту припинили постачати державні компанії Саудівської Аравії та Іраку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Nayara у серпні не отримала жодного бареля нафти від Saudi Aramco й іракської SOMO, тоді як зазвичай на НПЗ у порт Вадінар надходило близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти на місяць. Дані з відстеження суден Kpler і LSEG свідчать, що останні танкери від SOMO і Saudi Aramco розвантажилися у Вадінарі 29 липня й 18 липня відповідно. Тобто підсанкційна індійська компанія минулого місяця повністю залежала від постачань російської нафти, зазначає Reuters.

За даними джерел агентства, після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%, попри традиційне підвищення попиту на пальне у літній період. Наслідком має стати погіршення фінансових показників компанії.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі постачання від «Роснєфті».

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як відомо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки.