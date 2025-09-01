Головна Світ Економіка
Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»
Nayara отримує прямі постачання від «Роснєфті»
фото: Reuters

Після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%

Індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить «Роснєфті», втратила щонайменше чверть постачання сировини. Після запровадження санкцій нафту припинили постачати державні компанії Саудівської Аравії та Іраку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Nayara у серпні не отримала жодного бареля нафти від Saudi Aramco й іракської SOMO, тоді як зазвичай на НПЗ у порт Вадінар надходило близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти на місяць. Дані з відстеження суден Kpler і LSEG свідчать, що останні танкери від SOMO і Saudi Aramco розвантажилися у Вадінарі 29 липня й 18 липня відповідно. Тобто підсанкційна індійська компанія минулого місяця повністю залежала від постачань російської нафти, зазначає Reuters.

За даними джерел агентства, після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%, попри традиційне підвищення попиту на пальне у літній період. Наслідком має стати погіршення фінансових показників компанії.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі постачання від «Роснєфті».

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як відомо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки.

