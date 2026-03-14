Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому

колаж: glavcom.ua/фото: reuters.com

Україна більше не «клієнт» Заходу: як ми стали постачальником критичних технологій

Заява Трампа про те, що США не потрібні українські дрони, парадоксальним чином лише посилює українську позицію на Близькому Сході. Якщо брати до уваги відоме ставлення регіональних еліт до цього «діда», його зверхність стає для нас стратегічним трампліном.

Я добре пам'ятаю, як радикально змінилося ставлення арабських експертів до України після розмови про «козир в Білому домі» у 2025 році.

В арабській політичній культурі суб'єктність і здатність тримати удар цінуються значно вище за формальні угоди. Поведінка українського керівництва тоді справила справжній фурор. До 2025 року багато арабських еліт сприймали Україну лише як «клієнта» США, який повністю залежав від волі Вашингтона.

Але ситуація переломилася, коли Україна спочатку чітко продемонструвала свою позицію – і тут порівняння з декількома арабськими лідерами, які сиділи в тому самому кріслі у Білому домі, виявилося далеко не на їхню користь. На Сході побачили лідера, який не знітився перед тиском і не перетворився на слухняного прохача, що чекає на вказівки.

Закріпивши за собою статус гравця, здатного грати у самостійну гру, Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень. Дрони-перехоплювачі стали тим самим реальним аргументом, який підкріпив політичну позицію технологічною перевагою. Виявилося, що ми володіємо експертизою, якої наразі не мають навіть США з їхніми мільярдними бюджетами. Ми змінили роль: із «споживача західної допомоги» перетворилися на «постачальника критичних технологій».

Свіжа заява Трампа на шоу Брайана Кілміда, де він відмахнувся від української допомоги в захисті баз у Йорданії (мовляв, «ми знаємо про дрони більше за всіх»), сприймається в регіоні не як прояв сили, а як звичайна пиха. Експерти в Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії чудово знають реальність – достатньо почитати регулярні огляди арабської преси.

Проблема не в тому, чи мають американці власні дрони. Проблема в тому, що для арабського світу саме українські дрони-перехоплювачі сьогодні є єдиним робочим, відносно дешевим і, головне, «перевіреним кров'ю» рішенням.

Ставлення арабських експертів до Трампа як до людини непередбачуваної та часто неповажної до регіональних нюансів створює для України ідеальний емоційний місток.

На тлі американського ізоляціонізму українська готовність ділитися технологіями «тут і зараз» виглядає як стратегічне партнерство нового типу. Це не просто торгівля – це вихід на рівень прямої безпекової взаємодії, який суттєво посилює українську та європейську суб'єктність у регіоні.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя безпілотник війна Іран Дональд Трамп Україна

