Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна

Президент заявив, що Київ підтримує переговори, але не прийме ультиматуми Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, а не на Київ у питанні припинення війни. За словами українського лідера, Україна готова до переговорів, але не погодиться на вимоги Москви щодо передачі територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами глави держави, українці втомилися від війни, однак моральний дух залишається високим, а країна не готова приймати ультиматуми Росії. «Ми потребуємо переговорів. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і довіряю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене», – сказав Зеленський.

Заява президента пролунала на тлі критики з боку Дональда Трампа, який раніше заявляв, що Зеленський має «активніше рухатися до угоди». Трамп також припустив, що президент Росії може бути більш готовим до переговорів, ніж українська сторона.

Зеленський наголосив, що ключову роль у майбутніх переговорах усе одно відіграватимуть Сполучені Штати. Він також зазначив, що Київ досі не має чіткої відповіді щодо майбутніх гарантій безпеки від США, які могли б стати основою будь-якої мирної угоди. «Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді», – сказав президент.

Він також різко розкритикував позицію Орбана, звинувативши його у блокуванні санкцій проти Росії, військової допомоги Україні та її інтеграції до Європейського Союзу. «Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме – блокує все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить, – це не атакує наші території ракетами або дронами і не відправляє своїх солдатів», – заявив Зеленський. За словами президента, Орбан також поширює російські наративи у публічному просторі.

Раніше Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні €11,5 млрд. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Президент зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.