«Уже пізно». Трамп відкинув можливість переговорів з Іраном
Дональд Трамп відкинув можливість проведення перемовин із чинним керівництвом Ірану, оскільки час для їх проведення вже втрачений
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу в діалозі з чинним керівництвом Ірану. Заява пролунала на фоні повідомлень про те, що іранська ППО, авіація та флот фактично перестали існувати після чотирьох днів ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента у соцмережі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче вести переговори, але зараз «занадто пізно».
«Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС і керівництво зникли. Вони хочуть поговорити. Я сказав: «Занадто пізно!», – написав Трамп.
Американський лідер підкреслив, що іранський режим мав безліч можливостей для укладання угод у минулому, проте зараз ситуація перейшла у фазу силового розв’язання.
Зауважимо, після першого дня ударів по Ірану і загибелі верховного лідера Алі Хаменеї Трамп казав, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.
Нагадаємо, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. За словами високопосадовця США, перший раунд ударів досяг мети з ослаблення іранської протиповітряної оборони. Наступний етап операції буде спрямований на знищення виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та морських спроможностей Ірану.
