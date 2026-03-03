«Уже пізно». Трамп відкинув можливість переговорів з Іраном

Дональд Трамп відкинув можливість проведення перемовин із чинним керівництвом Ірану, оскільки час для їх проведення вже втрачений

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу в діалозі з чинним керівництвом Ірану. Заява пролунала на фоні повідомлень про те, що іранська ППО, авіація та флот фактично перестали існувати після чотирьох днів ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента у соцмережі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче вести переговори, але зараз «занадто пізно».

«Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС і керівництво зникли. Вони хочуть поговорити. Я сказав: «Занадто пізно!», – написав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що іранський режим мав безліч можливостей для укладання угод у минулому, проте зараз ситуація перейшла у фазу силового розв’язання.

Зауважимо, після першого дня ударів по Ірану і загибелі верховного лідера Алі Хаменеї Трамп казав, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Нагадаємо, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. За словами високопосадовця США, перший раунд ударів досяг мети з ослаблення іранської протиповітряної оборони. Наступний етап операції буде спрямований на знищення виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та морських спроможностей Ірану.