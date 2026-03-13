Головна Думки вголос Микола Княжицький
Микола Княжицький Народний депутат України

Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом

glavcom.ua
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Нова архітектура безпеки Європи: чому ключову роль відіграватиме Україна

Україна цього року надала Сполученим Штатам військової допомоги більше, ніж Америка Україні. Саме такий висновок напрошується з новин про відправку українських військових та техніки до країн Перської затоки для перехоплення іранських «шахедів».

Під час Давоського форуму українська делегація проводила презентацію, в якій була змодельована атака «шахедами» по європейських містах – Парижу, Брюсселю, самому Давосу. Тоді це майже всі проігнорували. Дійсно, хто міг уявити, що бойові дрони атакуватимуть Дубай. Хоча, як пише історик Ніл Фергюсон, самого факту, що «шахеди» придумали в Ірані, мало б бути достатньо.

Накопичення бойового досвіду і розвиток перевірених військових технологій – це ті переваги, які Україна щодня здобуває на полі бою. Ми здобуваємо їх жахливою ціною, але саме здатність до оборони залишається нашою головною гарантією безпеки.

Якщо в середині лютого 2022 року для імітації «української загрози» російська пропаганда по всіх каналах показувала, як українці нібито обстріляли якийсь сарай у лісі Бєлгородської області, то сьогодні атака на чергову нафтобазу в Краснодарському краї може навіть не потрапити в новини.

Звісно, було б краще, якби цього досвіду у нас ніколи не було. Війна змушує по-іншому цінувати спокійне, мирне життя. Тому ми бачимо переоцінку пріоритетів не лише серед українців, які вже багато років живуть в умовах війни, але й в інших країнах – тих, які несподівано для себе зіткнулися з війною вже зараз або розуміють, що майбутня війна може бути неминучою.

Фінансування української оборони з боку наших партнерів ніколи не було благодійністю. Єдина причина, чому російські танки зараз стоять під Покровськом, а не під Будапештом чи Братиславою – це українські військові.

Незалежно від того, як завершиться війна в Україні, після неї буде сформована нова архітектура європейської безпеки, і ключову роль у ній відіграватиме Україна. Участь українських спеціалістів у захисті країн Перської затоки лише ще раз це підкреслює.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Микола Княжицький

Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
