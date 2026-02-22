Головна Країна Суспільство
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Олена Білозерська та її син Павло
фото: CNN

Народжуваність всередині країни впала нижче критичної позначки

Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни народжуваність в Україні падає, натомість зростає кількість людей, які відкладають рішення мати дітей. Водночас, тривають втрати на передовій, і мільйони людей, які втекли як біженці, тепер оселилися за кордоном. Результатом стала одна з найгірших демографічних криз у світі. Як інформує «Главком», про це пише американське видання CNN.

«Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою», – заявляє провідна українська демографиня Елла Лібанова.

За її словами, з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів людей – це загиблі, вимушені переселенці та мешканці окупованих територій.

У виданні зауважують, що хоча народжуваність в Україні знижується вже багато років – це поширена тенденція по всій Європі – зараз вона практично зруйнована.

Агресія Росії змусила мільйони українців поставити своє життя на паузу. Але для багатьох жінок це рішення може мати величезну ціну.

Розповідь військовослужбовиці

Олена Білозерська та її чоловік завжди знали, що хочуть дітей. Їй було 34 роки, і вони були готові почати спроби, коли у 2014 році на сході України спалахнула війна. Пара приєдналася до боротьби та вирішила, що з дитиною доведеться почекати. На момент звільнення з армії, Білозерській був 41 рік, і лікарі сказали, що її шанси завагітніти майже нульові. Було вже надто пізно.

Коли вона повернулася з передової, Білозерській сказали, що шанс народити власну дитину становить щонайбільше 5%.

«Лікарі порадили мені не гаяти часу та негайно взяти донорську яйцеклітину», – сказала вона. Не в захваті від цієї ідеї, жінка почала лікування від безпліддя, хоча шанси були дуже малі.

«Солдати живуть одним днем. Вони живуть, щоб дочекатися вечора, щоб дочекатися наступного дня. У них є нагальні потреби – де взяти гроші на дрони, на ремонт автомобілів. Вони нічого не планують на майбутнє», – сказала ветеранка Білозерська журналістам CNN у Києві.

«Я вважаю своїм моральним обов’язком сказати військовослужбовицям-жінкам, якщо вони хочуть дітей у майбутньому, я б порадила їм пройти обстеження та заморозити яйцеклітини. Я ділюся своєю історією, щоб менше жінок опинялося в такому скрутному становищі», – зазначає співрозмовниця видання.

Білозерська наважилася на процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) у лютому 2022 року – незадовго до початку вторгнення РФ. Як повністю навчений військовий офіцер, 24 лютого Білозерська негайно відправилася на фронт. Ембріон залишився в Києві, замороженим та зберігався в кріобанку.

«Я повернулася на війну і так боялася, що клініку розбомблять. Я зателефонувала в клініку, запитала, що станеться, чи вивезуть кріобанк за кордон, чи це безпечно», – розповіла Білозерська CNN. Її запевнили, що в клініці є посилена стіна, яка захищає ембріони. Вона не витримає прямого влучання, але захистить їх від осколків та уламків.

Минулого року, коли їй виповнилося 45, Олена Білозерська зрозуміла, що старіє. Не лише для материнства, а й для війни. Вона служила снайпером.

Її ембріон все ще був у клініці, чекаючи свого часу три роки.

«Я відчувала, що це мій останній шанс мати дитину. Я звернулася до клініки за своїм ембріоном. І так народився Павлусь, коли мені було 46», – розповіла вона CNN під час прогулянки зимовим київським парком.

Що кажуть медики про народжуваність

Доктор Валерій Зукін –директор клініки, де зберігався ембріон Олени Білозерської, розповів CNN, що війна має руйнівний вплив на рівень народжуваності в Україні.

«Я бачу це на власні очі. Ми бачимо більше ускладнень, більше аномалій, більше труднощів з виношуванням вагітності до терміну», – сказав медик, пояснюючи, що рутинне генетичне тестування ембріонів, які зазнали викиднів, показало, що частота хромосомних аномалій різко зросла з початку війни.

Лікарка Алла Бараненко, репродуктолог клініки «Надія», сказала, що також спостерігає почастішання випадків передчасної менопаузи у молодих жінок.

«Якість яйцеклітин погіршилася, а їхня кількість зменшується – і це через стрес, і це стосується не лише моїх пацієнток, а й донорів яйцеклітин, які є жінками без жодних репродуктивних проблем. І все ж якість їхніх яйцеклітин погіршилася», – сказала вона.

Лікарка додала, що якість сперми українських чоловіків, особливо тих, хто повертається з фронту, також гірша.

«Ми зберігаємо сперму вже 30 років. Якщо порівняти якість сперми військовослужбовців зараз із якістю сперми звичайних чоловіків до війни, то вона, звичайно, гірша. Стрес також впливає на чоловіків, але справа не лише в стресі, а й в умовах, у яких вони живуть», – пояснила медикиня.

«Країна вдів»

В Ірини Іванової були всі характерні ознаки ранньої вагітності. Але вона не хотіла розповідати чоловікові, доки не дізнається напевно. Він був дуже схвильований можливістю мати дітей, а Іванова не хотіла вселяти йому марні надії, бо це може бути хибною тривогою.

На той час, як вона була впевнена, що носить дитину, було вже надто пізно сказати йому. Павло Іванов, її чоловік, кохання всього її життя та один із елітних пілотів F-16 України, загинув у бою 12 квітня 2025 року.

Коли у грудні народилася її донька, Іванова назвала її Юстиною – ім’я, яке пара обрала разом, коли мріяла про дітей. Юстина має світло-блакитні очі Павла.

«Ви можете відчувати найбільшу радість і найбільший біль, і ви просто звикаєте до того, що це є частиною вас і вашого життя», – ділиться своїми емоціями дружина загиблого героя.

Хвиля біженців і «відтік мізків»

Рівень народжуваності в Україні, або кількість дітей, яких народжує в середньостатистична жінка протягом свого життя, зараз впав нижче одиниці, порівняно з 1,4 в Європі та 1,6 в США.

За інформацією видання, близько шести  мільйонів людей з України, переважно молодих жінок та дітей, втекли та офіційно зареєструвалися як біженці за кордоном з початку повномасштабної війни у ​​2022 році. Переважна більшість досі живе за кордоном, і Лібанова сказала, що чим довше триває війна, тим менша ймовірність їхнього повернення.

У CNN зауважують, що масштабний відтік також є значною відтоком мізків з України.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова заявила, що після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

«Ці чотири-п'ять кластерів, про які я говорила, це все не має ніякого стосунку до політичного устрою. Абсолютно. Ні про яку федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», – підкреслила Лібанова.

Раніше Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче. Також головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації. 

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
