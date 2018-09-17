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    Думки вголос

    Катастрофа МН-17. Що не так з новими «доказами» Москви

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Розсилка
    Катастрофа МН-17: Росія вигадала нові докази - Катастрофа МН-17. Що не так з новими «доказами» Москви
    Катастрофа МН-17: Росія вигадала нові докази

    Ми всі прекрасно знаємо, що весь цей час робила Росія

    Мовою оригіналу

    Как бы действовала Россия с 17 июля 2014 года, если бы она не сбивала «Боинг»? Даже учитывая, что там во многих властных кабинетах в основном бошировы и петровы.

    1. Космические снимки с указанием места и времени пуска ракеты кладут на стол Путину.

    2. Приказ «восставшим» никого не пускать к обломкам «Боинга» и выезд российской спецгруппы на поиск поражающих элементов.

    3. Срочная экспертиза, выясняющая, что это за ракета, кем и когда произведена.

    4. Показ архивных журналов с информацией, куда и когда была отправлена ракета.

    Эти 4 пункта можно было реализовать максимум за полгода.

    А что делала Россия мы все знаем.


    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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