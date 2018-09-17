Катастрофа МН-17. Що не так з новими «доказами» Москви

Катастрофа МН-17: Росія вигадала нові докази

Ми всі прекрасно знаємо, що весь цей час робила Росія

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Как бы действовала Россия с 17 июля 2014 года, если бы она не сбивала «Боинг»? Даже учитывая, что там во многих властных кабинетах в основном бошировы и петровы.

1. Космические снимки с указанием места и времени пуска ракеты кладут на стол Путину.

2. Приказ «восставшим» никого не пускать к обломкам «Боинга» и выезд российской спецгруппы на поиск поражающих элементов.

3. Срочная экспертиза, выясняющая, что это за ракета, кем и когда произведена.

4. Показ архивных журналов с информацией, куда и когда была отправлена ракета.

Эти 4 пункта можно было реализовать максимум за полгода.

А что делала Россия мы все знаем.





Джерело: блог Сергія Запорізького

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