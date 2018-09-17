Катастрофа МН-17. Що не так з новими «доказами» Москви
-
Розсилка
Ми всі прекрасно знаємо, що весь цей час робила Росія
Мовою оригіналу
Как бы действовала Россия с 17 июля 2014 года, если бы она не сбивала «Боинг»? Даже учитывая, что там во многих властных кабинетах в основном бошировы и петровы.
1. Космические снимки с указанием места и времени пуска ракеты кладут на стол Путину.
2. Приказ «восставшим» никого не пускать к обломкам «Боинга» и выезд российской спецгруппы на поиск поражающих элементов.
3. Срочная экспертиза, выясняющая, что это за ракета, кем и когда произведена.
4. Показ архивных журналов с информацией, куда и когда была отправлена ракета.
Эти 4 пункта можно было реализовать максимум за полгода.
А что делала Россия мы все знаем.
Джерело: блог Сергія Запорізького